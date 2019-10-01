دعوة للمؤسسات التونسية للمشاركة في منتدى ''طموح افريقيا 2019'' بباريس

Mardi 01 Octobre 2019
وات - وجهت سفارة فرنسا بتونس دعوة الى المؤسسات التونسية للمشاركة في الدورة الثانية من المنتدى الاقتصادي والتجاري "طموح افريقيا 2019"، الذي يلتئم 30 و31 اكتوبر 2019 بباريس (فرنسا).
وبات منتدى "طموح افريقيا"، وفق بلاغ لسفارة فرنسا بتونس، موعدا سنويا لا محيد عنه للعلاقات الاقتصادية والتجارية الفرنسية - الافريقية، الذي يحضره وزراء وسفراء ومتدخلون رفيعو المستوى ووفود مؤسسات من مجمل القارة الافريقية.
وتلتئم في اطار المنتدى جلسة عامة بحضور مسؤولين رسميين فرنسيين وأفارقة علاوة على تنظيم ورشات حول مواضيع قطاعية وأفقية وكذلك عقد لقاءات أعمال.
وتشهد التظاهرة ذاتها تنظيم قرية خبراء ولقاءات لتشبيك العلاقات.
وتحظى تونس بموقع جغرافي واقتصادي يتوجه الى افريقيا من جهة ونحو فرنسا من جهة اخرى، ما يجعل مشاركة المؤسسات التونسية في منتدى "طموح افريقيا"، جدّ منتظرة، حسب ما ذكر مدير مكتب "بيزنس فرانس" في تونس، أوليفيي برادي.
وجمعت الدورة الاولى "طموح افريقيا" اكثر من 1000 مشارك فرنسي وافريقي من 38 بلدا افريقيا.
وبات منتدى "طموح افريقيا"، وفق بلاغ لسفارة فرنسا بتونس، موعدا سنويا لا محيد عنه للعلاقات الاقتصادية والتجارية الفرنسية - الافريقية، الذي يحضره وزراء وسفراء ومتدخلون رفيعو المستوى ووفود مؤسسات من مجمل القارة الافريقية.
وتلتئم في اطار المنتدى جلسة عامة بحضور مسؤولين رسميين فرنسيين وأفارقة علاوة على تنظيم ورشات حول مواضيع قطاعية وأفقية وكذلك عقد لقاءات أعمال.
وتشهد التظاهرة ذاتها تنظيم قرية خبراء ولقاءات لتشبيك العلاقات.
وتحظى تونس بموقع جغرافي واقتصادي يتوجه الى افريقيا من جهة ونحو فرنسا من جهة اخرى، ما يجعل مشاركة المؤسسات التونسية في منتدى "طموح افريقيا"، جدّ منتظرة، حسب ما ذكر مدير مكتب "بيزنس فرانس" في تونس، أوليفيي برادي.
وجمعت الدورة الاولى "طموح افريقيا" اكثر من 1000 مشارك فرنسي وافريقي من 38 بلدا افريقيا.
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Par:Biladi2012 (Tunisia )
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