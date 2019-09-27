تشريعية 2019-نابل: ''النصر لتونس'' و ''امل وعمل المستقلة'':'' نتعهد للناخبين بان نكون صوتهم في مجلس نواب الشعب''

Vendredi 27 Septembre 2019



وات

- تعهد رئيسا القائمتين الائتلافيتين " النصر لتونس" و " امل وعمل المستقلة" علاء الدين الكلاعي وسامي العبيدي تصريح ل(وات)، اليوم الخميس، في اطار حملتهما الانتخابية بقرنبالية وبالحمامات بان يكونا "صوت الناخبين في مجلس نواب الشعب وبان يعملا على تغيير الواقع الصعب للمعتمديات ال7 للدائرة الانتخابية نابل 2.واشار الكلاعي الى ان قائمته " النصر لتونس" المتكونة من مجموعة من الشباب " المتحمس للعمل والبذل من اجل مصلحة الجهة لا تقدم للناخبين وعودا كاذبة بحل كل اشكاليات البنية التحتية والصحة والتنمية التي ما تزال قائمة منذ عشرات السنين بل انها تلتزم لهم بان تتعمق في بحث الاسباب الحقيقية لعدم برمجة المشاريع التي تحتاجها الجهة وعدم تنفيذ ما برمج منها".وتعهد بانه سيضطلع اذا ما حظي بثقة الناخبين " بالدور الرقابي للنائب على اكمل وجه وطنيا وجهويا في اطار المجلس الجهوي وبان يصارح متساكني الدائرة بحقيقة الوضع والاسباب التي تحول دون الالتزام بخدمة الجهة والعمل على النهوض بمعتمدياتها وبتحسين ظروف عيش متساكنيها".واشار سامي العبيدي رئيس قائمة " أمل وعمل المستقلة" من جهته بعد جولة ميدانية لقائمته بمدينة الحمامات الى ان " حل اشكالية البنية التحتية وخاصة المسالك الريفية بمعتمديات الدائرة الانتخابية نابل 2 هو احد ابرز اوليات الملفات التي ستدافع عنها قائمته اذا حظيت بثقة الناخبين" مبرزا ان المسالك بزاوية الجديدي و الكلبوسي وبني وايل ودوالة والرحمة وباغلب ارياف المنطقة ما تزال الى اليوم في حالة " اكثر من صعبة وفي حاجة الى تدخلات عاجلة".وابرز انه لا يتعهد للناخبين ببناء مستشفيات جديدة بل انه يلتزم اذا حظي بثقة الناخبين " بان يدفع بكل ما أوتي من قوة من اجل توفير التجهيزات الطبية لكل المستشفيات وفي مقدمتها مستشفى قرنبالية الذي يشع على كل معتمديات الدائرة"، مؤكدا على انه سيعمل على " فتح كل الملفات العالقة منذ سنوات لاسباب سياسية او انتخابية والتي تم اهمالها رغم ارتباطها الوثيق بالنهوض بمعتمديات الدائرة والارتقاء بظروف عيش متساكنيها".