Radio Babnet Tunisie On Air: Melhem Barakat - Wala Marrah  

قيس سعيد : تونس تتسع للجميع ...و لا تراجع عن مكاسب المرأة و الحريات السياسية

Mardi 17 Septembre 2019

Mardi 17 Septembre 2019
وات - قال المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها، قيس سعيد، الذي أعلنت عشية اليوم الثلاثاء، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن مروره للدور الثاني من السباق نحو قصر قرطاج، بأن تونس تتسع للجميع و أن يوم الاقتراع كان فرصة للتونسيين حتى يسجلوا تاريخهم بأحرف من ذهب.
وبين، في تصريح إعلامي من مقر حملته بالعاصمة، أن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية تفتح آفاقا رحبة للتغيير، مشيرا الى أن المهم هو أن يعمل الجميع، بنفس القوة و الثبات، و في إطار احترام القانون، على رفع الراية الوطنية عاليا.
وقال، في هذا الصدد: "لا مجال للإقصاء في تونس مهما كانت درجة الاختلاف، وسنبني معا بنفس الصلابة تونس الجديدة التي يتطلع اليها كل التونسيين"، موضحا بأن الشباب هو الذي قاد حملته بجملة من التصورات الجديدة، و أن الشعب التونسي يعرف ماذا يريد.
و تابع سعيد قائلا: " إن تونس ستبقى تونس و ستبقى مفتوحة على العالم، و سنعمل من أجل تونس بكل مكوناتها، وستبقى المرأة التونسية دائما في أعيننا "، على حد تعبيره.


وبخصوص نظرته لعلاقات تونس مع الخارج، قال سعيد إن تونس لن تعادي أحدا وستبقى علاقاتها قائمة على احترام إدرادة الشعوب، وستواصل مسيرة البناء، مبينا بأن "العالم تغير على إيقاع تغير الشعوب و هو جاهز لخوض معركة الشعب من اجل رفاهه و تقدمه".
وأكد بان الحزب الأكثر شرعية هو حزب الشعب التونسي و هو حزب بدون تأشيرة "على حد قوله، متابعا: " لقد دخلت هذه الانتخابات انطلاقا من الشعور العميق بالمسؤولية حتى لا تتراجع تونس عن مكاسبها في مجال الحريات ".

  
  
     
  
cadre-55481d20328fb0415debed5c844b24a4-2019-09-17 17:39:42






1 de 1 commentaires pour l'article 189292

MOUSALIM  (Tunisia)  |Mardi 17 Septembre 2019 à 17h 57m |           
رسائل مطمئنة ممتازة من رئيس يتعهد بأن يكون رئيسا لكل التونسيين بعد الفوز وترك الدربي في أرشيف التاريخ .يعني سيكون القصر مفتوحا للجميع بدون اقصاء .



Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu

الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 | 18 محرم 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:54 18:26 15:45 12:21 06:03 04:35
28°
 28° % 69 :الرطــوبة
تونــس 24°
3.1 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
28°-2433°-2531°-2432°-2332°-24
  • Avoirs en devises
    18274,0

  • (17 sept)
  • Jours d'importation
    103
  •              1 € = 3,15172 DT        1$ =2,86526 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17 sept)   991,6 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1568743786|189292 4239|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires