وزارة الصحة: تعزيز التعاون الدولي في مجال طبّ الخطوط الأمامية مع جامعة أكسفورد البريطانية ومؤسّسة بالسرور للأعمال الخيرية

مثل تعزيز التعاون الدولي في مجال البحث العلمي المتعلق بطبّ الخطوط الأمامية، ابرز محاور جلسة العمل، التي جمعت أمس الاثنين وزير الصحة مصطفى الفرجاني بمايكل كيد كبير المستشارين الطبيّين بوزارة الصحّة الأسترالية وأستاذ طبّ العائلة بجامعة أكسفورد، والأستاذ الصادق بالسرور رئيس مؤسّسة بالسرور الخيرية المختصّة في دعم طبّ الخطوط الأمامية حسب بلاغ وزارة الصحةكما شكل اللقاء فرصة لبحث مشروع شراكة لإحداث "كرسي الصادق بالسرور لطبّ الخطّ الأوّل" بكليّة الطبّ بتونس، بما يدعم التكوين الأكاديمي والبحث العلمي في الرعاية الصحية الأساسيةولفت بلاغ وزارة الصحة الى انه تم خلال هذه الجلسة الاتفاق على ضرورة تنظيم ورشات تكوينية وتدريبية تُسهم في تحسين خدمات الرعاية الصحية الأساسية في تونس، مع امتدادها نحو إفريقيا والعالم العربي.وأضاف ان هذه المبادرة تندرح ضمن توجّه وزارة الصحّة إلى توسيع الشراكات الدولية وتبادل الخبرات، بما يدعم إصلاح المنظومة الصحية ويعزّز خدمات الخطوط الأمامية.