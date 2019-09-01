تونس - نسب النمو المحققة والمتوقعة في قوانين المالية منذ سنة 2014

Dimanche 01 Septembre 2019



وات

- لم تنجح تونس في بلوغ نسب النمو، التي تمّ سمها في إطار قوانين المالية المصادق عليها منذ سنة 2014.- سبة النمو المحققة سنة 2013 : 3ر2 بالمائة مقابل 5ر4 بالمائة مقدّرة- سنة 2014 : نسبة النمو المحققة 3ر2 بالمائة مقابل 4 بالمائة مقدّرة.- سنة 2015: نسبة النمو المحققة 8ر0 بالمائة مقابل 3 بالمائة متوقعة.- سنة 2016: نسبة النمو المحققة 1 بالمائة مقابل 5ر2 بالمائة موقعة.- سنة 2017: نسبة النموالمحققة 9ر1 بالمائة مقابل تقديرات 5ر2 بالمائة.- سنة 2018: نسبة النمو المحققة 5ر2 بالمائة مقابل توقعات في حدود 1ر3 بالمائة.