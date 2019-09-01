Radio Babnet Tunisie On Air: Fadel Shaker - Aala-Ad-Alshoq  

تونس - نسب النمو المحققة والمتوقعة في قوانين المالية منذ سنة 2014

Dimanche 01 Septembre 2019

Dimanche 01 Septembre 2019
وات - لم تنجح تونس في بلوغ نسب النمو، التي تمّ سمها في إطار قوانين المالية المصادق عليها منذ سنة 2014.

وفي ما يلي النسب المحققة والمتوقعة خلال السنوات الخمس الفارطة:



- سبة النمو المحققة سنة 2013 : 3ر2 بالمائة مقابل 5ر4 بالمائة مقدّرة
- سنة 2014 : نسبة النمو المحققة 3ر2 بالمائة مقابل 4 بالمائة مقدّرة.
- سنة 2015: نسبة النمو المحققة 8ر0 بالمائة مقابل 3 بالمائة متوقعة.
- سنة 2016: نسبة النمو المحققة 1 بالمائة مقابل 5ر2 بالمائة موقعة.
- سنة 2017: نسبة النموالمحققة 9ر1 بالمائة مقابل تقديرات 5ر2 بالمائة.
- سنة 2018: نسبة النمو المحققة 5ر2 بالمائة مقابل توقعات في حدود 1ر3 بالمائة.

  
  
     
  
cadre-ef6a9899be8d2bfffa141c40f81a2fc3-2019-09-01 20:24:27






0 de 0 commentaires pour l'article 188293



Présidentielles 2019
En continu

الأحد 01 سبتمبر 2019 | 2 محرم 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:20 18:50 15:59 12:26 05:50 04:19
24°
 23° % 69 :الرطــوبة
تونــس 22°
4.1 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
23°-2229°-2430°-2330°-2330°-23
  • Avoirs en devises
    17434,2

  • (30 août)
  • Jours d'importation
    97
  •              1 € = 3,17163 DT        1$ =2,86450 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30 août)   147,8 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1567371358|188293 899|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires