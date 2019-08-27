نابل: إصابة عوني أمن وإيقاف 10 محتجين اغلقوا الطريق الوطنية رقم 1 على مستوى التوتة من معتمدية قرمبالية

Mardi 27 Août 2019
وات - أصيب صباح اليوم الثلاثاء، عونا امن من قوات الحرس الوطني خلال تفريق عدد من المحتجين الذين يواصلون منذ ثلاثة أيام غلق الطريق الوطنية رقم 1 على مستوى منطقة التوتة من معتمدية قرمبالية من ولاية نابل للمطالبة بالتنمية، وفق ما اكده مدير المستشفى المحلي بقرمبالية جمال الثليبي في تصريح ل(وات).
واكد الثليبي أن حالتهما مستقرة وقد تلقيا الإسعافات الاولية اللازمة منذ وصولهما إلى المستشفى في حدود الساعة التاسعة من صباح اليوم.
يذكر ان قوات الامن تدخلت لتفريق المحتجين بالغاز المسيل للدموع في محاولة لإعادة فتح الطريق الذي تم غلقه منذ ثلاثة أيام مما عطل حركة السير بالجهة، وقد تم إيقاف 10 من بين المحتجين، وفق ما أفاد به مصدر أمني.
يشار الى إن كاتب عام الولاية توجه مساء أمس الاثنين لإقناع المحتجين بإعادة فتح الطريق إلا أنهم أصروا على مواصلة احتجاجهم إلى حين إيجاد حلول للمطالبهم التنموية بالأساس.
واكد الثليبي أن حالتهما مستقرة وقد تلقيا الإسعافات الاولية اللازمة منذ وصولهما إلى المستشفى في حدود الساعة التاسعة من صباح اليوم.
يذكر ان قوات الامن تدخلت لتفريق المحتجين بالغاز المسيل للدموع في محاولة لإعادة فتح الطريق الذي تم غلقه منذ ثلاثة أيام مما عطل حركة السير بالجهة، وقد تم إيقاف 10 من بين المحتجين، وفق ما أفاد به مصدر أمني.
يشار الى إن كاتب عام الولاية توجه مساء أمس الاثنين لإقناع المحتجين بإعادة فتح الطريق إلا أنهم أصروا على مواصلة احتجاجهم إلى حين إيجاد حلول للمطالبهم التنموية بالأساس.
En continu
- 10:19 DURA LEX SED LEX
- Hier 21:47 توضيح من فريق الدفاع عن الأخوين القروي
- Hier 20:36 العصابة النقابية ومخيمات اللاجئين الصفراء..
- Hier 19:52 هنا قرطاج.. كلم صفر
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:28
|18:57
|16:02
|12:28
|05:46
|04:14
|
37°
|41°
|% 23
|:الرطــوبة
|تونــس
|29°
|
2.6 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|41°-29
|36°-24
|30°-25
|30°-25
|27°-21
Follow @babnet_Tunisie
( 89 993) كيف غالَطَنَا السيد روني الطرابلسي
( 80 438) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 77 214) كلات بعضها ..
( 68 155) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 67 108) انطلق موسم مناشدة ''الزبيدي'' ،و ا
( 55 640) توضيح وزارة الداخلية حول مداهمة من
( 53 969) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 51 790) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 48 726) أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثا
( 46 696) بطاقاتي ايداع بالسجن في حق مخت
( 45 600) الطبوبي يعترف بالهزيمة..
( 45 252) المملكة السعودية تفرد الحجيج الت
( 43 991) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 43 982) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 43 552) قائمة المترشحين المقبولين أوليا ل
( 42 732) الصحبي بن فرج ينشر تسريب صوتي جديد
( 41 274) زياد كريشان: إلي كان ناوي باش يخطب
( 40 912) حرم الرئيس محمد الناصر... نرويجي
( 39 703) هكذا يمكنك التثبت من إقحام إسمك في
( 39 382) بعد رحيل السبسي.. أسرار يجب ان نع
Par:falfoul (Tunisia )
Sur: عبير موسي: نحن حزب الأغلبية الصامتة و إذا فزنا بالرئاسة سنكون معارضين للنهضة إذا فازت في التشريعية حتى لو اقتضى الأمر صداما بين السلطتين