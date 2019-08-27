Radio Babnet Tunisie On Air: Farid - Awal-Hamsa  

نابل: إصابة عوني أمن وإيقاف 10 محتجين اغلقوا الطريق الوطنية رقم 1 على مستوى التوتة من معتمدية قرمبالية

Mardi 27 Août 2019

Mardi 27 Août 2019
وات - أصيب صباح اليوم الثلاثاء، عونا امن من قوات الحرس الوطني خلال تفريق عدد من المحتجين الذين يواصلون منذ ثلاثة أيام غلق الطريق الوطنية رقم 1 على مستوى منطقة التوتة من معتمدية قرمبالية من ولاية نابل للمطالبة بالتنمية، وفق ما اكده مدير المستشفى المحلي بقرمبالية جمال الثليبي في تصريح ل(وات).

واكد الثليبي أن حالتهما مستقرة وقد تلقيا الإسعافات الاولية اللازمة منذ وصولهما إلى المستشفى في حدود الساعة التاسعة من صباح اليوم.


يذكر ان قوات الامن تدخلت لتفريق المحتجين بالغاز المسيل للدموع في محاولة لإعادة فتح الطريق الذي تم غلقه منذ ثلاثة أيام مما عطل حركة السير بالجهة، وقد تم إيقاف 10 من بين المحتجين، وفق ما أفاد به مصدر أمني.

يشار الى إن كاتب عام الولاية توجه مساء أمس الاثنين لإقناع المحتجين بإعادة فتح الطريق إلا أنهم أصروا على مواصلة احتجاجهم إلى حين إيجاد حلول للمطالبهم التنموية بالأساس.

  
  
     
  
cadre-80e7b013c143bd2fd4b696aa1fb0cf71-2019-08-27 13:15:30






0 de 0 commentaires pour l'article 188026



Présidentielles 2019
En continu

الثلاثاء 27 أوت 2019 | 26 ذو الحجة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:28 18:57 16:02 12:28 05:46 04:14
37°
 41° % 23 :الرطــوبة
تونــس 29°
2.6 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
41°-2936°-2430°-2530°-2527°-21
  • Avoirs en devises
    17141,8

  • (26 août)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 3,17494 DT        1$ =2,87213 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 août)   374,2 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1566909624|188026 408|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires