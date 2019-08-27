نابل: إصابة عوني أمن وإيقاف 10 محتجين اغلقوا الطريق الوطنية رقم 1 على مستوى التوتة من معتمدية قرمبالية

Mardi 27 Août 2019



وات

- أصيب صباح اليوم الثلاثاء، عونا امن من قوات الحرس الوطني خلال تفريق عدد من المحتجين الذين يواصلون منذ ثلاثة أيام غلق الطريق الوطنية رقم 1 على مستوى منطقة التوتة من معتمدية قرمبالية من ولاية نابل للمطالبة بالتنمية، وفق ما اكده مدير المستشفى المحلي بقرمبالية جمال الثليبي في تصريح ل(وات).واكد الثليبي أن حالتهما مستقرة وقد تلقيا الإسعافات الاولية اللازمة منذ وصولهما إلى المستشفى في حدود الساعة التاسعة من صباح اليوم.يذكر ان قوات الامن تدخلت لتفريق المحتجين بالغاز المسيل للدموع في محاولة لإعادة فتح الطريق الذي تم غلقه منذ ثلاثة أيام مما عطل حركة السير بالجهة، وقد تم إيقاف 10 من بين المحتجين، وفق ما أفاد به مصدر أمني.يشار الى إن كاتب عام الولاية توجه مساء أمس الاثنين لإقناع المحتجين بإعادة فتح الطريق إلا أنهم أصروا على مواصلة احتجاجهم إلى حين إيجاد حلول للمطالبهم التنموية بالأساس.