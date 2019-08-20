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استقالة قيادات من الحزب الدستوري الحر بسبب ''سياسة الاقصاء الممنهجة من طرف رئيسته''

Mardi 20 Août 2019

Mardi 20 Août 2019
وات - أعلن عدد من قيادات وممثلين عن هياكل الحزب الدستوري الحر، رسميا عن استقالاتهم من الحزب بقيادته المركزية الحالية، وذلك خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الثلاثاء بالعاصمة.
وأوضحت القيادية السابقة بالحزب المحامية سامية العوني، أن هذه الاستقالات جاءت نتيجة ما وصفته ب "سياسة الإقصاء الممنهجة والاستبداد بالرأي والتهميش المتعمد للمناضلين والكفاءات الوطنية من طرف رئيسة الحزب عبير موسى".
وقالت " إن سلسلة استقالات قيادات وممثلى هياكل الحزب انطلقت منذ الاعلان عن القائمات التشريعية التي أقصت في مجملها مختلف القياديين، وترأسها أعضاء الديوان السياسي لمجرد التموقع صلب المشهد السياسي والبحث عن الحصانة"، مؤكدة أن لجنة الانتخابات التابعة للحزب والتي انتظمت بمدينة الحمامات تعهدت بترك الاولوية في الترشحات لكفاءات الحزب وتجنب الإسقاطات، وفق تعبيرها.


وأشارت العوني الى أن الهدف من تنظيم هذه الندوة الصحفية هو "اعادة الاعتبار لكل دستوري وطني تم استغلاله ثم ابعاده والنيل من كرامته بمختلف الجهات ، والتشهير بمختلف الممارسات الاستبدادية لرئيسة الحزب التى ترفض النقاش مع المستقيلين"، حسب قولها.

وحملت القيادة المركزية ما أسمتها "المسؤولية التاريخية لما اصبح عليه واقع الحزب من تفكك واستقالات جماعية وغلق المقرات على المستوى الوطني والجهوي والمحلي"، حسب قولها.

  
  
     
  
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3 de 3 commentaires pour l'article 187667

MOUSALIM  (Tunisia)  |Mardi 20 Août 2019 à 12h 33m |           
بصراحة هذا الخبر أغرب من كل الغرائب .فحزب جمعية أحباء وعشاق المخلوع هل هو مدرسة في الديمقراطية ؟ طبعا هي جمعية للسلفية المخلوعية ولا قول الا ما قالت تلميذة المخلوع .وحزبها لا يختلف عن حزب ستاليني أو حزب صيني أو كوري شمالي ..ولا أصدق أن بعض التونسيين يلتحقون بعبير بحثا عن الديمقراطية .فلا حرية تعبير مع عبير .أفهم .

Lechef  ()  |Mardi 20 Août 2019 à 12h 26m |           
Ce phénomène a risqué s'effriter Nahdha , à disloqué le front, à affaibli En Badil et a causé des ennuis pour d'autres partis. Certains personnes voudraient garantir la tête de liste sinon elles démissionnent .

Lechef  ()  |Mardi 20 Août 2019 à 12h 22m |           
Vous voyez l'importance d'un Président neutre et indépendant . Il n'a pas à gérer ces futilités et ces personnes qui sont à la recherche des '" chaises confortables" sinon elles quittent et abandonnent .



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