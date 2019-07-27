كرة القدم : النادي البنزرتي يجري تربصا في صربيا استعدادا للدور التمهيدي للبطولة العربية

Samedi 27 Juillet 2019



وات

- تحول وفد النادي البنزرتي اليوم السبت إلى صربيا لإجراء تربص تحضيري الى غاية 6 اوت وذلك استعدادا لانطلاق منافسات الدور التمهيدي لكأس محمد السادس للأندية العربية البطلة ومسابقة بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم .وكانت عملية القرعة الخاصة بالدور التمهيدي لكأس محمد السادس التي جرت اليوم في المغرب وضعت النادي البنزرتي ضمن المجموعة الثانية إلى جانب كل من فريق الساورة الجزائري و بطل جيبوتي و بطل جزر القمر .وسيتخلل التربص التحضيري لفريق الشمال في صربيا مباراتين وديتين الأولى يوم 30 جويلية الجاري والثانية يوم 5 أوت .وقد وجه المدرب الجديد للفريق ناصيف البياوي الدعوة إلى 30 لاعبًا للمشاركة في هذا التربص وهم علي العياري ونعيم المثلوثي والصادق يدعس ووسام بوسنينة ومروان الصحراوي وخليل ساسي والطيب زيتون وياسين كشك ومحمد الحبيب يكن وعبد الخالق يكن ووجدي الجباري وإلياس الدريدي وحمادي الكيلاني وهاتان البراطلي وفهمي المعواني وعلاء الدين الدريدي وشمس الدين بن عامر ومارسيال زومبا وشمس الدين الصامتي وغابريال كاك وحسام الحباسي وجمال شتال ونادر الجربي وجاك ميدينا وخليل بلبوز وحليم الدراجي وابو بكر تراوري وعثمان السعيدي وسليم الجندوبي وزياد العونلي .ر- م ف