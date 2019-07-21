منوبة : إخماد حريق مصنع الملابس المستعملة سوريتاكس في المرناقية

Dimanche 21 Juillet 2019



وات

- بعد مجهودات طيلة 20 ساعة بذلها أعوان الحماية المدنية بمنوبة في إخماد حريق مصنع الملابس المستعملة "سوريتاكس" بطريق "حميم" في المرناقية تم عشية اليوم التغلب على النيران والسنة اللهب والانتهاء من عملية الاطفاء المضنية.وقد أتى هذا الحريق الذي اندلع منذ مساء أمس السبت في مصنع "سوريتاكس" والذي يعد من أكبر مصانع توريد وتصدير الملابس المستعملة والأغطيةن مبدئيا على كافة محتويات مستودع يمتد على مساحة5000 متر مربّع حسب ما أفاد به نائب المدير الجهوي للحماية المدنية بمنوبة حبيب الدريدي مراسلة (وات).وتمثّلت الخسائر في 40 حاوية ملابس مستعملة وشاحنة وثلاث مجرورات لنقل السلع و50 طاولة خشبية ومواد بلاستيكية والات ولوازم لف صناعية وانهار أيضا سقف المستودع كلّيا بفعل النيران.وأضاف انه بتعزيز من الادارات الجهوية للحماية المدنية بتونس العاصمة وأريانة وبن عروس بأربع شاحنات إطفاء إضافة الى خمس شاحنات تابعة للادارة الجهوية بمنوبة تواصلت التدخلات طيلة ليلة امس وحتى بعد ظهر اليوم وتمكنت فرق الحماية من محاصرة النيران وإنقاذ ثلاثة مصانع محاذية للمستودع إضافة إلى بقية فضاءات المصنع المتضرر.وستباشر مصالح المدنية بمنوبة بحثا فنيا لتحديد أسباب الحريق التي لا تزال غير معلومة خاصة ان المستودع كانت أبوابه ونوافذه محكمة الغلق أثناء نشوب الحريق وقد تم التدخّل برافعة لهدم جزء من جدرانه.يذكر أن والي الجهة احمد السماوي قد تحول ظهر اليوم الاحد على عين المكان لمتابعة عملية الاطفاء ومعاينة الاضرار الحاصلة بالمصنع المذكور.