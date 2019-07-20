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منوبة: نشوب حريق بمصنع الملابس المستعملة ''سوريتاكس'' بالمرناقية

Samedi 20 Juillet 2019

Samedi 20 Juillet 2019
وات - نشب حوالي الساعة السابعة من مساء اليوم السبت حريق بأحد مستودعات مصنع الملابس المستعملة "سوريتاكس" الكائن بطريق حميم بالمرناقية (ولاية منوبة) حسب ما افاد به معتمد المنطقة، سليم الحاج صالح، مراسلة (وات) بالجهة.

وأضاف المسؤول الجهوي أن النيران اندلعت بمستودع يمتد على مساحة 5 آلاف متر مربع و يحوي كميات من الملابس المستعملة المعدة للبيع دون تحديد أسباب الحريق وملابساته .


وأوضح أن أعوان الحماية المدنية بمنوبة حلوا بالمكان فور ابلاغهم وباشروا عملية الاطفاء ومحاولة محاصرة دائرة الحريق والحيلولة دون انتشار النيران في بقية فضاءات المصنع .
وتتواصل محاولة إخماد الحريق التي تجند لها أعوان الحماية بتجهيزاتهم في انتظار فتح بحث فني لتحديد أسباب الحريق .

ويشار الى أن المصنع المذكور قد شهد ثلاثة حرائق مماثلة في مارس2011 وجوان 2015 ثم فيفري 2016 واستمر إخماد الحرائق أياما متسببا في اختناق أجواء المنطقة السكنية بدخان الملابس المستعملة التي التهمتها النيران .

  
  
     
  
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