منوبة: نشوب حريق بمصنع الملابس المستعملة ''سوريتاكس'' بالمرناقية

Samedi 20 Juillet 2019
وات - نشب حوالي الساعة السابعة من مساء اليوم السبت حريق بأحد مستودعات مصنع الملابس المستعملة "سوريتاكس" الكائن بطريق حميم بالمرناقية (ولاية منوبة) حسب ما افاد به معتمد المنطقة، سليم الحاج صالح، مراسلة (وات) بالجهة.
وأضاف المسؤول الجهوي أن النيران اندلعت بمستودع يمتد على مساحة 5 آلاف متر مربع و يحوي كميات من الملابس المستعملة المعدة للبيع دون تحديد أسباب الحريق وملابساته .
وأوضح أن أعوان الحماية المدنية بمنوبة حلوا بالمكان فور ابلاغهم وباشروا عملية الاطفاء ومحاولة محاصرة دائرة الحريق والحيلولة دون انتشار النيران في بقية فضاءات المصنع .
وتتواصل محاولة إخماد الحريق التي تجند لها أعوان الحماية بتجهيزاتهم في انتظار فتح بحث فني لتحديد أسباب الحريق .
ويشار الى أن المصنع المذكور قد شهد ثلاثة حرائق مماثلة في مارس2011 وجوان 2015 ثم فيفري 2016 واستمر إخماد الحرائق أياما متسببا في اختناق أجواء المنطقة السكنية بدخان الملابس المستعملة التي التهمتها النيران .
وأضاف المسؤول الجهوي أن النيران اندلعت بمستودع يمتد على مساحة 5 آلاف متر مربع و يحوي كميات من الملابس المستعملة المعدة للبيع دون تحديد أسباب الحريق وملابساته .
وأوضح أن أعوان الحماية المدنية بمنوبة حلوا بالمكان فور ابلاغهم وباشروا عملية الاطفاء ومحاولة محاصرة دائرة الحريق والحيلولة دون انتشار النيران في بقية فضاءات المصنع .
وتتواصل محاولة إخماد الحريق التي تجند لها أعوان الحماية بتجهيزاتهم في انتظار فتح بحث فني لتحديد أسباب الحريق .
ويشار الى أن المصنع المذكور قد شهد ثلاثة حرائق مماثلة في مارس2011 وجوان 2015 ثم فيفري 2016 واستمر إخماد الحرائق أياما متسببا في اختناق أجواء المنطقة السكنية بدخان الملابس المستعملة التي التهمتها النيران .
En continu
- 09:15 حافظ ... صاحب الطابع..
- Hier 23:07 السعودية توافق على استقبال قوات أمريكية
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:21
|19:38
|16:16
|12:33
|05:15
|03:29
|
27°
|27°
|% 69
|:الرطــوبة
|تونــس
|26°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|27°-26
|36°-24
|34°-23
|35°-25
|36°-25
Follow @babnet_Tunisie
(129 194) اخراج الممثلة نجوى ميلاد من مقر قن
(100 853) وسيم ميغالو كوميدي برتبة صباب
( 94 881) تفاصيل هروب الأميرة هيا من زوجها
( 77 382) عمليتان إرهابيتان وسط العاصمة تسفر
( 74 343) 10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وخ
( 47 468) حافظ قايد السبسي يؤكد أن الوضع ال
( 46 134) نظمته ''boudinar wedding '' و حضره
( 45 895) لغز محيّر في أزمة الرئيس اسمه ''فر
( 44 429) دغيج لجلاد : أنت كنت ما تعرف كان ا
( 43 425) الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يرد ع
( 43 246) راشد الغنوشي يترأس قائمة النهضة بت
( 42 610) الغنوشي يتوجه الى الشعب التونسي بخ
( 42 596) باردو تكذّب الزرقوني و آلة الدعاية
( 38 996) قتيل و7 جرحى في هجوم استهدف مطار أ
( 38 681) البيان الفضيحة..
( 37 502) الباك الفرنسية: يسر العبيدي من ن
( 36 757) بحركة بهلوانية، خميس قسيلة يوجه رس
( 36 752) الإعلام الغاني إعتبرها صورة ''الكا
( 36 375) نقل جثمان المضيف السعودي الى بلده
( 35 556) ماهر زيد لبسمة الخلفاوي : سيّب علي
Par:essoltan (France )
Sur: ماذا وراء لقاء نبيل القروي و حافظ قايد السبسي ؟ السيناريوات المحتملة ...و آل السبسي أكبر المستفيدين