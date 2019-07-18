غلق شارع عبد العزيز الكامل امام العربات القادمة من وسط العاصمة والقاصدين البحيرة 1 لمدة 15 يوما ابتداءا من 20 جويلية 2019

Jeudi 18 Juillet 2019
وات - اعلنت شركة البحيرة للتطهير والإستصلاح والإستثمار، الخميس، عن غلق شارع عبد العزيز الكامل امام حركة العربات القادمة من وسط العاصمة والقاصدين البحيرة 1 وذلك بداية من يوم السبت 20 جويلية 2019 الساعة السابعة صباحا ولمدة 15 يوما.
وارجعت الشركة، في بلاغ لها، هذا الغلق الى استكمال اشغال تهيئة الشارع المذكور.
ودعا البلاغ كافة مستعملي الطريق إلى الحذر مع التخفيف من السرعة وإحترام الإشارات المرورية المركزة للغرض
وارجعت الشركة، في بلاغ لها، هذا الغلق الى استكمال اشغال تهيئة الشارع المذكور.
ودعا البلاغ كافة مستعملي الطريق إلى الحذر مع التخفيف من السرعة وإحترام الإشارات المرورية المركزة للغرض
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|Quarts de Finale
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|Cote d'Ivoire
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|Algerie
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|Tunisie
|Demi Finale
|Senegal
|-
|Tunisie
|Algerie
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|Nigeria
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Par:Tomjerry (Tunisia )
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