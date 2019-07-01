سوسة: 50ر43 نسبة النّجاح في الدورة الرئيسية لمناظرة الباكالوريا لسنة 2019

Lundi 01 Juillet 2019



وات

- بلغت نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لمناظرة الباكالوريا لسنة 2019 بولاية سوسة 50ر43 بالمائة، وذلك بنجاح 2813 تلميذا وتلميذة من جملة 6467 شاركوا في المناظرة، وفق المعطيات التي تحصّل عليها مراسل (وات) بالجهة، اليوم الاثنين، من المندوبيّة الجهوية للتربية.وأشارت المعطيات ذاتها، إلى تفوق 7 تلاميذ من ولاية سوسة بعد حصولهم على معدّلات متميزة، حيث تألق أمير خليل الزمزام المرسم بشعبة علوم تقنية بالمعهد النموذجي بسوسة بحصوله على أعلى معدل بالجهة يساوي 54ر19 ، يليه التلميذ محمد الدلال، المرسم بشعبة الرياضيات بنفس المعهد بحصوله على معدل 77ر18.وتحصّلت التلميذة آية خضر المرسمة بشعبة العلوم التجريبية بالمعهد النموذجي بسوسة على معدل 31ر18 في حين تحصل التلميذ شادي ماني، شعبة الاقتصاد والتصرف بمعهد حمام سوسة 2 على معدل 57ر16.وتفوقت التلميذة سارة عطا، المرسمة بشعبة الرياضة بمعهد 2 مارس 1934 بسوسة بحصوله على معدل 72ر15 وكذلك التلميذة ندى الخياري المرسمة بشعبة علوم الإعلامية بمعهد علي بورقيبة بالقلعة الكبرى بحصولها على معدل 55ر15.وفي شعبة الآداب، تفوقت التلميذة آية قنابة المرسمة بالمعهد النموذجي بسوسة بحصولها على معدل 86ر14.يذكر أن تلميذا واحدا من بين المرسمين بالمعهد النموذجي بسوسة لم يسعفه الحظ بالنجاح، فيما نجح بقيّة زملائه وعددهم 217 في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، في حين تراوحت نسب النّجاح بين 45ر60 بالمائة بالمعهد الثانوي حمام سوسة 2 و46ر16 بالمائة بالمعهد الثانوي سيدي الهاني.