الصحفية بدار الصباح منية العرفاوي ترد على دليلة مصدق :''يا والله أحوال ياخي يلزمنا نعدّو إستطلاع ريحتو فايحة''

Lundi 24 Juin 2019
باب نات - طارق عمراني - في تدوينة لها نشرتها على حسابها الشخصي فايسبوك إنتقدت المحامية و كرونيكوز برنامج موازييك + دليلة مصدق المقال الذي نشرته جريدة الصباح و الذي اتهمت فيه مؤسسة إمرود كونسيلتينغ بالتلاعب بالأرقام لصالح نبيل قروي ،و اتهمت مصدق دار الصباح "المصادرة" بالصنصرة و تشويه الشركة المذكورة معتبرا هذا المنهج مدخلا للعودة للديكتاتورية .
و في ردها على هذه التدوينة أجابت الصحفية بدار الصباح منية العرفاوي متسائلة عن علاقة دليلة مصدق بنبيل القروي و تحديدا بمكتب دعايته الذي أصبح بؤرة لترويج الإشاعة و النيل من الصحفيين و خصومه مشيرة إلى أن مدير مؤسسة إمرود كونسيلتينغ نبيل بلعمّ كان قد استنجد ببرنامج موزاييك + ليلعب دور الضحية مع إيحاءات واضحة بصنصرة دار الصباح للإستطلاع المذكور داعية دليلة مصدق إلى التثبت و عدم لعب دور "شاهد الزور " قائلة في تدوينتها
"يا والله أحوال يعني احنا يلزم نعدو استطلاع ريحتو فايحة(ومن يقرأ مقال الصباح اليوم سيكتشف الخفايا الصادمة التي حاولنا لأيام الترفع عن ذكرها انطلاقا من أن امرود هو شريك سابق طبعا المؤسسة ولم نرد أن تنتهي مسيرته بفضيحة مدوية)..."
و أضافت منية العرفاوي
"طيب ..خليني نحكيلك شوية على سبر الآراء الحدث التي رفضت دار الصباح نشره بالنسخة العربية والفرنسية ومن حقنا رفض النشر ..ماناش علبة بريد والا مؤسسة مسيبة معندهاش ضوابط واخلاقيات ونواميس عمل ..باهي يا سيدي انجمو نكونو احنا غالطين اما وقتاش ؟
وقت تقنعنا امرود قدام الرأي العام علاش بدلت منهجية تخدم بيها معانا منذ 2015 فقط باش يطلع حزب نبيل القروي...علاش تحولت من سؤال تلقائي للمستجوبين إلى سؤال على قائمات أحزاب بعينها وشخصيات بعينها...دون أخرى...إقصاء رئيس الدولة من القائمة وأحزاب هامة مثل المشروع ،افاق،حركة الشعب الخ الخ
وقت يقنعنا السيد امرود! كيفاش كي كلمناه نهار الخميس 12جوان لمعرفة موعد إرسال الاستطلاع طلب التأجيل لأن النتائج التي تحصل عليها مختلفة تماما عن سيغما وبالامارة نوايا التصويت النهضة 25 بالمائة وحزب نبيل القروي 18بالمائة .......شدو معايا لحساب هذا نهار الخميس ،نهار الثلاثاء كي بعث الاستطلاع النهضة تهبط من 25 إلى 6بالمائة وحزب نبيل يطلع من 18 ل 22 بالمائة .!!!! يعني النهضة في 3 ايام اطيح ب 20 نقطة ...كيفاش تره؟ وتوه ثمة مؤسسة تحترم نفسها تقبل بهذا التلاعب الرخيص وغير النزيه..
علاش خدم بالنوايا والتوقعات مع بعضهم ........كيف 42بالمائة من المستجوبين يقلولو ماناش باش نصوتو لحتى حد ملي سمتهومنا..يقولهم مالا اشكون تتوقعو يربح ..الاجابة ويا للهول:نبيل القروي ريتو الشفافية والنزاهة
الاتفاق بين امرود والقروي انو الصباح تنشر الاستطلاع نهار الأربعاء..أي اليوم الموالي ليوم تمرير قانون الانتخابات الذي كان الجميع يدرك انه سيمر بالأغلبية..وذلك لاثبات أن القانون لا معنى له والقروي حبيب الجماهير ..يا خي برشة جو يلعبو حصلو
كان هذي الديمقراطية اللي تحبوها..الديمقراطية المعلبة في البلاتوهات والمقرطسة في عمليات سبر الآراء ..انا من توه نقلكم السلام عليكم "
و في ردها على هذه التدوينة أجابت الصحفية بدار الصباح منية العرفاوي متسائلة عن علاقة دليلة مصدق بنبيل القروي و تحديدا بمكتب دعايته الذي أصبح بؤرة لترويج الإشاعة و النيل من الصحفيين و خصومه مشيرة إلى أن مدير مؤسسة إمرود كونسيلتينغ نبيل بلعمّ كان قد استنجد ببرنامج موزاييك + ليلعب دور الضحية مع إيحاءات واضحة بصنصرة دار الصباح للإستطلاع المذكور داعية دليلة مصدق إلى التثبت و عدم لعب دور "شاهد الزور " قائلة في تدوينتها
"يا والله أحوال يعني احنا يلزم نعدو استطلاع ريحتو فايحة(ومن يقرأ مقال الصباح اليوم سيكتشف الخفايا الصادمة التي حاولنا لأيام الترفع عن ذكرها انطلاقا من أن امرود هو شريك سابق طبعا المؤسسة ولم نرد أن تنتهي مسيرته بفضيحة مدوية)..."
و أضافت منية العرفاوي
"طيب ..خليني نحكيلك شوية على سبر الآراء الحدث التي رفضت دار الصباح نشره بالنسخة العربية والفرنسية ومن حقنا رفض النشر ..ماناش علبة بريد والا مؤسسة مسيبة معندهاش ضوابط واخلاقيات ونواميس عمل ..باهي يا سيدي انجمو نكونو احنا غالطين اما وقتاش ؟
وقت تقنعنا امرود قدام الرأي العام علاش بدلت منهجية تخدم بيها معانا منذ 2015 فقط باش يطلع حزب نبيل القروي...علاش تحولت من سؤال تلقائي للمستجوبين إلى سؤال على قائمات أحزاب بعينها وشخصيات بعينها...دون أخرى...إقصاء رئيس الدولة من القائمة وأحزاب هامة مثل المشروع ،افاق،حركة الشعب الخ الخ
وقت يقنعنا السيد امرود! كيفاش كي كلمناه نهار الخميس 12جوان لمعرفة موعد إرسال الاستطلاع طلب التأجيل لأن النتائج التي تحصل عليها مختلفة تماما عن سيغما وبالامارة نوايا التصويت النهضة 25 بالمائة وحزب نبيل القروي 18بالمائة .......شدو معايا لحساب هذا نهار الخميس ،نهار الثلاثاء كي بعث الاستطلاع النهضة تهبط من 25 إلى 6بالمائة وحزب نبيل يطلع من 18 ل 22 بالمائة .!!!! يعني النهضة في 3 ايام اطيح ب 20 نقطة ...كيفاش تره؟ وتوه ثمة مؤسسة تحترم نفسها تقبل بهذا التلاعب الرخيص وغير النزيه..
علاش خدم بالنوايا والتوقعات مع بعضهم ........كيف 42بالمائة من المستجوبين يقلولو ماناش باش نصوتو لحتى حد ملي سمتهومنا..يقولهم مالا اشكون تتوقعو يربح ..الاجابة ويا للهول:نبيل القروي ريتو الشفافية والنزاهة
الاتفاق بين امرود والقروي انو الصباح تنشر الاستطلاع نهار الأربعاء..أي اليوم الموالي ليوم تمرير قانون الانتخابات الذي كان الجميع يدرك انه سيمر بالأغلبية..وذلك لاثبات أن القانون لا معنى له والقروي حبيب الجماهير ..يا خي برشة جو يلعبو حصلو
كان هذي الديمقراطية اللي تحبوها..الديمقراطية المعلبة في البلاتوهات والمقرطسة في عمليات سبر الآراء ..انا من توه نقلكم السلام عليكم "
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|1
|0
|0
|1
|-2
|0
|1
|0
|0
|1
|-3
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|-1
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|1
|0
|0
|1
|-2
|0
|1
|0
|0
|1
|-2
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|-1
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Quarts de Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Demi Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
En continu
- Hier 20:35 أسود السنغال تجتاز تنزانيا في أمم إفريقيا
- Hier 17:43 المغرب تخطف ناميبيا بهدف قاتل في أمم إفريقيا
- Hier 17:41 محمد ولد الغزواني.. رئيسا لموريتانيا
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:09
|19:44
|16:13
|12:29
|05:00
|03:04
|
30°
|29°
|% 48
|:الرطــوبة
|تونــس
|21°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|29°-21
|34°-24
|34°-24
|33°-24
|35°-24
Follow @babnet_Tunisie
(135 908) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
( 95 610) وسيم ميغالو كوميدي برتبة صباب
( 90 316) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 69 797) مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفط
( 66 584) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 63 229) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 55 494) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 53 388) سرقة ''coffre fort'' الفنانة أساور
( 49 632) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 45 547) نوفل الورتاني يجري عملية جراحية دق
( 45 114) بسبب انتقاده للسّيسي، مريم بالقاضي
( 43 320) موقع إرم نيوز الإماراتي وفق مصدر م
( 39 822) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 39 328) بوبكّر بن عكاشة يتوعّد سامي الفهري
( 38 005) مجلس النواب : فاطمة المسدي ترفض تل
( 36 594) نوفل الورتاني ، المتميّز الذي ننتظ
( 36 472) لأول مرة... الهمامي يعترف بقطع ال
( 36 125) قتيل و7 جرحى في هجوم استهدف مطار أ
( 35 511) الكاف تقرر اعادة مباراة الترجي ا
( 34 533) ألفة يوسف تبشّر السبسي والغنوشي وا
Par:MOUSALIM (Tunisia )
Sur: صحبي بن فرج: انتخابات بلدية اسطنبول دليل على أن هزم الاسلاميين ممكن دون تخريب أو انقلاب أوعمالة