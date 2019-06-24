Radio Babnet Tunisie On Air: Saba7 - Ya-Abo-Eayon-Zaygha  

الصحفية بدار الصباح منية العرفاوي ترد على دليلة مصدق :''يا والله أحوال ياخي يلزمنا نعدّو إستطلاع ريحتو فايحة''

Lundi 24 Juin 2019

Lundi 24 Juin 2019
باب نات - طارق عمراني - في تدوينة لها نشرتها على حسابها الشخصي فايسبوك إنتقدت المحامية و كرونيكوز برنامج موازييك + دليلة مصدق المقال الذي نشرته جريدة الصباح و الذي اتهمت فيه مؤسسة إمرود كونسيلتينغ بالتلاعب بالأرقام لصالح نبيل قروي ،و اتهمت مصدق دار الصباح "المصادرة" بالصنصرة و تشويه الشركة المذكورة معتبرا هذا المنهج مدخلا للعودة للديكتاتورية .

و في ردها على هذه التدوينة أجابت الصحفية بدار الصباح منية العرفاوي متسائلة عن علاقة دليلة مصدق بنبيل القروي و تحديدا بمكتب دعايته الذي أصبح بؤرة لترويج الإشاعة و النيل من الصحفيين و خصومه مشيرة إلى أن مدير مؤسسة إمرود كونسيلتينغ نبيل بلعمّ كان قد استنجد ببرنامج موزاييك + ليلعب دور الضحية مع إيحاءات واضحة بصنصرة دار الصباح للإستطلاع المذكور داعية دليلة مصدق إلى التثبت و عدم لعب دور "شاهد الزور " قائلة في تدوينتها
"يا والله أحوال يعني احنا يلزم نعدو استطلاع ريحتو فايحة(ومن يقرأ مقال الصباح اليوم سيكتشف الخفايا الصادمة التي حاولنا لأيام الترفع عن ذكرها انطلاقا من أن امرود هو شريك سابق طبعا المؤسسة ولم نرد أن تنتهي مسيرته بفضيحة مدوية)..."

و أضافت منية العرفاوي
"طيب ..خليني نحكيلك شوية على سبر الآراء الحدث التي رفضت دار الصباح نشره بالنسخة العربية والفرنسية ومن حقنا رفض النشر ..ماناش علبة بريد والا مؤسسة مسيبة معندهاش ضوابط واخلاقيات ونواميس عمل ..باهي يا سيدي انجمو نكونو احنا غالطين اما وقتاش ؟

وقت تقنعنا امرود قدام الرأي العام علاش بدلت منهجية تخدم بيها معانا منذ 2015 فقط باش يطلع حزب نبيل القروي...علاش تحولت من سؤال تلقائي للمستجوبين إلى سؤال على قائمات أحزاب بعينها وشخصيات بعينها...دون أخرى...إقصاء رئيس الدولة من القائمة وأحزاب هامة مثل المشروع ،افاق،حركة الشعب الخ الخ
وقت يقنعنا السيد امرود! كيفاش كي كلمناه نهار الخميس 12جوان لمعرفة موعد إرسال الاستطلاع طلب التأجيل لأن النتائج التي تحصل عليها مختلفة تماما عن سيغما وبالامارة نوايا التصويت النهضة 25 بالمائة وحزب نبيل القروي 18بالمائة .......شدو معايا لحساب هذا نهار الخميس ،نهار الثلاثاء كي بعث الاستطلاع النهضة تهبط من 25 إلى 6بالمائة وحزب نبيل يطلع من 18 ل 22 بالمائة .!!!! يعني النهضة في 3 ايام اطيح ب 20 نقطة ...كيفاش تره؟ وتوه ثمة مؤسسة تحترم نفسها تقبل بهذا التلاعب الرخيص وغير النزيه..

علاش خدم بالنوايا والتوقعات مع بعضهم ........كيف 42بالمائة من المستجوبين يقلولو ماناش باش نصوتو لحتى حد ملي سمتهومنا..يقولهم مالا اشكون تتوقعو يربح ..الاجابة ويا للهول:نبيل القروي ريتو الشفافية والنزاهة
الاتفاق بين امرود والقروي انو الصباح تنشر الاستطلاع نهار الأربعاء..أي اليوم الموالي ليوم تمرير قانون الانتخابات الذي كان الجميع يدرك انه سيمر بالأغلبية..وذلك لاثبات أن القانون لا معنى له والقروي حبيب الجماهير ..يا خي برشة جو يلعبو حصلو

كان هذي الديمقراطية اللي تحبوها..الديمقراطية المعلبة في البلاتوهات والمقرطسة في عمليات سبر الآراء ..انا من توه نقلكم السلام عليكم "

  
  
     
  
cadre-6386c27be6634f1331975d0cadf27630-2019-06-24 12:07:30






0 de 0 commentaires pour l'article 184515



Special can 201
    15:30 : Côte d'Ivoire - Afrique du Sud
    18:00 : Tunisie - Angola
    21:00 : Mali - Mauritanie
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 3 1 1 0 0 3
Ouganda 3 1 1 0 0 2
RD congo 0 1 0 0 1 -2
Zimbabwey 0 1 0 0 1 -3
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 3 1 1 0 0 1
Guinee 1 1 0 1 0 0
Magagascar 1 1 0 1 0 0
Burundi 0 1 0 0 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Senegal 3 1 1 0 0 2
Algerie 3 1 1 0 0 2
Kenya 0 1 0 0 1 -2
Tanzanie 0 1 0 0 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 3 1 1 0 0 1
Cote d'ivoire 0 0 0 0 0 0
Afrique du Sud 0 0 0 0 0 0
Namibie 0 1 0 0 1 -1
Groupe E
  Pts J G N P DB
Angola 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0
Mauritanie 0 0 0 0 0 0
Tunisie 0 0 0 0 0 0
Groupe F
  Pts J G N P DB
Benin 0 0 0 0 0 0
Cameroun 0 0 0 0 0 0
Ghana 0 0 0 0 0 0
Guinee-Bissau 0 0 0 0 0 0
Quarts de Finale
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Demi Finale
- - - - -
- - - - -


En continu

الاثنين 24 جوان 2019 | 20 شوال 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:09 19:44 16:13 12:29 05:00 03:04
30°
 29° % 48 :الرطــوبة
تونــس 21°
5.1 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
29°-2134°-2434°-2433°-2435°-24
  • Avoirs en devises
    13110,4

  • (21 juin)
  • Jours d'importation
    74
  •              1 € = 3,30906 DT        1$ =2,91207 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21 juin)   334,9 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1561379820|184515 4692|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires