بنزرت: النظر في سبل تدعيم برامج التعاون التنموي التونسي-الفرنسي بالجهة

Lundi 10 Juin 2019



وات

- انعقد، اليوم الاثنين، بمقر ولاية بنزرت، لقاء عمل جمع والي الجهة، محمد قويدر، بممثلين عن الادارة الفرعية لخدمات التطهير بضاحية باريس بفرنسا برئاسة، بلعيد بدر الدين، وعدد من اعضاء المجلس البلدي بمنزل عبد الرحمان تتقدمهم نائب الرئيس، عبير السوسي، وجمعية التعاون التونسي الفرنسي الناشطة بفرنسا برئاسة، رائد الشايبي، وذلك للنظر في سبل تدعيم برامج التعاون التنموي التونسي-الفرنسي ببنزرت ولاسيما في المجال البيئي.كما تناول اللقاء الذي حضره رئيس دائرة العمل البلدي، محمد القوصري، ورئيس دائرة الشؤون السياسية بمركز الولاية ابرز مظاهر التنمية بالجهة الى جانب عدد من المشاغل المشتركة وسبل تفعيل التعاون الجماعي بشأنها.وبالمناسبة، أوضحت رئيسة لجنة التعاون اللامركزي والعلاقات الخارجية ببلدية منزل عبد الرحمان، عفاف بوربيع، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، أن زيارة الوفد الباريسي للمنطقة وللجهة ككل يندرج في اطار اعمال وبرامج وانشطة لجنة التعاون اللامركزي والعلاقات الخارجية صلب البلدية.وأضافت أنه تم بالتنسيق مع جمعية التعاون التونسي الفرنسي الناشطة بفرنسا، وضع برنامج شراكة مع الادارة الفرعية للتطهير بضاحية باريس من اجل انجاز مشروع ضخم لاعادة تجديد وتهيئة شبكات الصرف الصحي وغيرها من مجالات التدخل البيئي والتنمية المستدامة بعدد من المناطق بالمدينة العتيقة والاحياء بكلفة تناهز الـ300 ألف دينار بعد ان كان مبرمجا ان يقتصر التعاون مع الجانب الفرنسي على التدخل بحي التقدم بكلفة 50 الف دينار، وينتظر ان تنطلق الاشغال في غضون الثلاثي الاخير من السنة الجارية بعد امضاء الاتفاقية المشتركة بين الطرفين.ونوّهت في هذا الشأن بالتفاعل الجاد الذي وجدته مبادرة البلدية من قبل والي الجهة، وايضا التبني السريع لمقترحات اللجنة وملفات بلدية منزل عبد الرحمان من قبل فريق الادارة الفرعية لخدمات التطهير بضاحية باريس، والدور المحوري في تفعيل هذه الشراكة لجمعية التعاون والصداقة التونسية الفرنسية.ومن جانبه، أكد رئيس جمعية التعاون والصداقة التونسية الفرنسية، رائد الشايبي، لمراسل (وات)، حرص فريقه الدائم على مزيد توطيد العلاقة بين مختلف الهياكل الرسمية وايضا المجتمعية التونسية الفرنسية، ولاسيما في المجالات البيئية والتنمية المستدامة، مبينا انه يجريفي ذات الاطار التنسيق مع بلديتي جرجيس بمدنين وايضا صيادة بالمنستير.يشار إلى ان الوفد الفرنسي ضم ايضا كلا من نائب الرئيس، حميد شعباني، والمكلف بالملفات الادارية، جواكيم جوكومين، وينتظر ان يؤدي الوفد رفقة اعضاء جمعية التعاون والصداقة التونسية الفرنسية زيارات عمل واستطلاع للمدينة العتيقة ببنزرت، قبل الجلوس للمجلس والادارة البلدية بمنزل عبد الرحمان ولقاء عدد من الاهالي بالمنطقة البلدية، حسب رئيسة لجنة التعاون اللامركزي والعلاقات الخارجية ببلدية منزل عبد الرحمان عفاف بوربيع.