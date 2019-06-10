سوسة: القبض على شخصيين وحجز 6 صفائح من ''الزطلة''

Lundi 10 Juin 2019
باب نات - تمكنت اليوم 10 جوان 2019 الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بادراة الشرطة العدلية مع الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بسوسة من ضبط شخصيين على متن سيارة بمنطقة حمام سوسة وحجز لديهم 6 صفائح من مخدر القنب الهندي و 3798 قرصا مخدرا وكيس به مسحوق ابيض حوالي 100 غ يشتبه في كونه مادة مخدرة، إضافة الى مبلغ مالي قدره 20730 دينار، قدرت القيمة القيمة المالية للمحجوز بحوالي 100 الف دينار.
ووفق بلاغ لوزارة الداخلية اذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بهما ومواصلة الأبحاث.
ووفق بلاغ لوزارة الداخلية اذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بهما ومواصلة الأبحاث.
En continu
- 14:39 عيّنة من إعلام تونس !
- 11:37 درجات الحرارة في ارتفاع
- Hier 21:57 البرتغال تتوّج ببطولة دوري الأمم الأوروبية
- Hier 20:31 سبب ترحيل بعثة الإذاعة والتلفزة من كرواتيا
- Hier 18:11 شيء لا يصدق.. اللهم استر الجزائر !
- Hier 15:09 ائتلاف المكابرة الثورية..
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:05
|19:40
|16:10
|12:26
|04:59
|03:04
|
24°
|24°
|% 73
|:الرطــوبة
|تونــس
|20°
|
7.2 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|24°-20
|28°-21
|29°-21
|32°-22
|39°-23
Follow @babnet_Tunisie
( 86 515) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 74 377) أعلن الفايسبوك عن حظرها بسبب إستهد
( 69 497) مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفط
( 66 066) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 54 013) فيديو اليوم: الراقصة والطوبال
( 41 911) موقع إرم نيوز الإماراتي وفق مصدر م
( 41 343) نوفل الورتاني يجري عملية جراحية دق
( 40 004) صورة اليوم : رؤوف كوكة يفبرك الكام
( 36 382) بعد اعلام العار، جاء الدور على بور
( 35 633) فرنسا تطلب من الغنوشي دعم ألفه ترا
( 35 206) الشاهد يتلاعب بالجميع.. طوبال مصدو
( 34 605) الكاف تقرر اعادة مباراة الترجي ا
( 34 354) الاعلامية بثينة قويعة : غلق المقاه
( 33 902) حتى لا يتمنى رجال تونس ان تحبل زو
( 33 515) مواطنون غاضبون ... رفضنا التسجيل
( 32 956) ''العصفور النادر'' أول عرض جدي يصل
( 32 499) رد التاسعة حول شراء سامي الفهري أس
( 31 446) هزيمة نكراء لبن عكاشة في البلديات
( 31 315) سنية بالشيخ : المكي كان وزير صحة ع
( 29 991) مسافرة تثور في وجه الغنوشي في الطا
Par:mandhouj (France )
Sur:ترامب في تغريدة أثارت ردودا إعلامية ساخرة: القمر جزء من المريخ!