سوسة: القبض على شخصيين وحجز 6 صفائح من ''الزطلة''

Lundi 10 Juin 2019



باب نات

- تمكنت اليوم 10 جوان 2019 الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بادراة الشرطة العدلية مع الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بسوسة من ضبط شخصيين على متن سيارة بمنطقة حمام سوسة وحجز لديهم 6 صفائح من مخدر القنب الهندي و 3798 قرصا مخدرا وكيس به مسحوق ابيض حوالي 100 غ يشتبه في كونه مادة مخدرة، إضافة الى مبلغ مالي قدره 20730 دينار، قدرت القيمة القيمة المالية للمحجوز بحوالي 100 الف دينار.ووفق بلاغ لوزارة الداخلية اذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بهما ومواصلة الأبحاث.