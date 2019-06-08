سوسة: ضبط شخصين بحوزتهما 1900 قرص مخدر

Samedi 08 Juin 2019



باب نات

- تمكنت الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بسوسة والادارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية يوم 07 جوان 2019 من ضبط شخصين يحملان جنسية دولة مجاورة (32 و41 سنة) على متن سيارة بحوزتهما 1900 قرص مخدر بقيمة مالية قدرها 45 ألف دينار ومبلغ مالي متأت من عائدات الاتجار في الأقراص المخدرة.ووفق بلاغ لوزارة الداخلية وبغد استشارة النيابة العمومية، تم الاحتفاظ بهما ومواصلة الأبحاث.