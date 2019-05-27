الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية : صرف جرايات شهر ماي ومراجعة الجرايات بعنوان الزيادة العامة في الوظيفة العمومية

Lundi 27 Mai 2019



وات

- اعلن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، ان كافة أصحاب الجرايات المقدر عددهم بحوالي 362 ألف منتفع، سيتحصلون على مستحقاتهم بعنوان شهر ماي 2019 بداية من يوم الثلاثاء 28 ماي الجاري بقيمة جملية تقدر بـ347 مليون دينار.وجاء في بيان للصندوق، اليوم، أنه قام بمراجعة جرايات متقاعدي الوظيفة العمومية على أساس الزيادة في الأجور التي أقرت بعنوان سنة 2018 وذلك لفائدة 253 ألف منتفع بجراية وبقيمة شهرية بلغت 14 مليون دينار، علما وأن مخلفات هذه الزيادة ستصرف تباعا بداية من شهر جوان القادم والأشهر الموالية.كما تولى الصندوق تعديل جرايات متقاعدي بعض المؤسسات والمنشآت العمومية بعنوان الزيادات في الأجور التي تم إقرارها في ماي 2018 وماي 2019 على أن تتم لاحقا مراجعة جرايات متقاعدي بقية المؤسسات.وكان وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، قد افاد وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، كان قد اوضح الطرابلسي في تصريح ل(وات) ان صرف الجرايات، الذي كان من المفروض ان يتم يوم الجمعة 25 ماي، قد تاخر بعض الشيء بسبب الصعوبات التي تعانيها الصناديق الاجتماعية بالاضافة الى تزامن فترة الصرف مع عطلة نهاية الاسبوع.واكد ان المتقاعدين يمكنهم سحب جراياتهم بداية من يوم غد الثلاثاء على مستوى البنوك او مكاتب البريد.وتوقع ان تكون هذه المرة الاخيرة، التي تتعطل فيها جرايات المتقاعدين اذ من المنتظر ان تدخل الاجراءات التي تضمنها القانون المتعلق بالترفيع في سن التقاعد وخاصة في ما يتعلق بالترفيع في مساهمات المؤجر ب2 بالمائة مشيرا الى أن العائدات المرتقبة لهذه الاصلاحات (الترفيع في نسب المساهمات بثلاث نقاط والترفيع في سن التقاعد)، تقدر ب 285 مليون دينار لسنة 2019 و 800 مليون دينار لسنة 2020 و1050 مليون دينار لسنة 2012 .