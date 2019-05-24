موسيقى أندلسية في افتتاح الدورة الأولي لليالي الأنس الرمضانية بباجة

Vendredi 24 Mai 2019



وات

- تنطلق الدورة الأولي لليالي الأنس الرمضانية بمدينة باجة مساء السبت 25 ماي وتتواصل إلى يوم 2 جوان القادم.وهي تظاهرة تنظمها جمعية مهرجان المدينة بالتعاون مع المركب الثقافي ودار الثقافة عمار فرحات بباجة.وأعلنت الهيئة المديرة للمهرجان خلال ندوة صحفية بفضاء مسرح الجيب بباجة، عن برمجة ثمانية عروض من ضمنها عروض موسيقية صوفية، إلى جانب عروض أخرى سيؤثثها أبناء الجهة.وتفتتح التظاهرة بعرض الموشحات الأندلسية لفرقة خميس الترنان ببنزرت، سيحتضنها أحد الفضاءات الخاصة بالجهة، يليها في سهرة اليوم الموالي عرض للموسيقي الصوفية والوترية تحييه مجموعة الفنان محمد الزغلامي، ثم عرض لفرقة جلال بالليل بفائدة المودعين بالسجن المدني بباجة.وتحتضن دار المسنين سهرة السلامية والانشاد الدينى يوم 28 ماي.وتحيي فرقة النغم الجديد سهرة يوم 29 من الشهر الجاري وتحتضن دار الثقافة عمار فرحات معرض مخطوطات ولوحات تشكيلية وأشرطة وثائقية بعنوان "روح المدينة" يوم 30 ماي، يليه يوم 31 ماي عرض "مورسكيات" للفنان سامي دريز.ويسدل الستار على هذه الدورة يوم 2 جوان القادم بحفل لحضرة أولاد صبرة بالقيروان.وعبّر عضو الهيئة المديرة للمهرجان الهاشمي الفرحانى، عن استيائه من عدم توفر اعتمادات للمهرجان، معتبرا أن ذلك من شأنه التأثير على عدد ونوعية العروض المقدمة.كما بين صفوان الكشباطى وخميس الشقراوى عن الهيئة نفسها، أنه تم الحرص على تنظيم مهرجان ليالي الأنس دعما للأجواء الرمضانية التى تعرفها باجة.وفسروا تواضع الدعم المرصود للمهرجان بتوجيه جزء هام من التمويلات ليوم باجة بمدينة الثقافة الذي انتظم يوم 11 ماي المنقضي.ودعا عدد من شباب الجهة إلى تشجيع أعمالهم في الفنية من حيث البرمجة، ومراعاة أذواق الشباب في السهرات.