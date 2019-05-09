نابل - القبض على شخصين وحجز كمية من الأقراص المخدرة

Jeudi 09 Mai 2019
باب نات - تمكنت الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بنابل التابعة للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية يوم 08 ماي 2019 بجهة قربة من ضبط شخصين عمرهما (37 و44 سنة) من "ذوي السوابق العدلية " وحجزت لديهما 250 قرصا مخدرا ومبلغا ماليا قدره 2430 من دينار من عائدات الإتجار في المخدرات.
ووفق بلاغ لوزارة الداخلية أذنت النيابة العمومية بنابل بالإحتفاظ بهما من أجل "مسك وإستهلاك وترويج مادة مخدرة".
ووفق بلاغ لوزارة الداخلية أذنت النيابة العمومية بنابل بالإحتفاظ بهما من أجل "مسك وإستهلاك وترويج مادة مخدرة".
En continu
- Hier 23:28 متى يقرأ للشعب حساب !
- Hier 23:20 فرنسا توافق على صفقة أسلحة جديدة للسعودية
- Hier 20:11 جربة حومة السوق: عودة مدفع الافطار وبو طبيلة
- Hier 18:41 7 ولايات نيجيرية تحظر الدراجات النارية
- Hier 18:34 زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب جنوب بيرو
- Hier 14:20 تونس العاصمة: حجز 150 غرام من مخدر الكوكايين
- Hier 13:58 صعود مسلسل ''مشاعر'' في نسب المشاهدة
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:42
|19:17
|16:04
|12:23
|05:16
|03:35
|
28°
|27°
|% 30
|:الرطــوبة
|تونــس
|16°
|
9.3 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|27°-16
|28°-18
|29°-19
|23°-15
|22°-14
Follow @babnet_Tunisie
( 56 123) منوبة: إصدار خمس بطاقات إيداع ضد م
( 52 314) مشروع قانون: اسناد رخص انتاج وبيع
( 49 677) البوليس السياسي يكشف علاقات قيس س
( 49 200) عبد الفتاح مورو ينتقد راشد الغنوشي
( 48 626) تواصل تأمين تزويد محطات بيع البن
( 47 595) فيصل الحضيري ينسحب من الحوار التون
( 45 547) في قضية تدليس عقار بقرطاج ...عدم س
( 45 496) قيام رئيس الهلال السعودي بلقطة غير
( 41 774) صورة اليوم : السبسي والغنوشي في دخ
( 40 423) عبير موسى امام القضاء
( 38 195) موقع France info : قاعدة أمريكية ف
( 33 321) مختار التليلي لصحبي بكّار : تحب تو
( 33 247) الصراع بين باريس و واشنطن في تونس
( 32 690) وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي بوزيد
( 31 846) هيئة الدفاع عن سليم الرياحي تُقدّم
( 31 566) الزرقوني يقوم بأكبر عملية تلاعب من
( 30 844) سمير الوافي: مايا الكسوري منافقة
( 30 810) هشام جعيط معلقا على كتاب هالة ورد
( 30 088) القوات المسلحة السودانية تعلن عزل
( 29 559) فيصل الحضيري يرد مرة اخرى على سامي
Par:MedTunisie (Tunisia )
Sur: في جلسة حضر فيها رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وقيادات أخرى.. شهادة صادمة لناشطة بحركة النهضة امام جلسة العدالة الانتقالية حول التعذيب والتحرش في وزارة الداخلية ..