نابل - القبض على شخصين وحجز كمية من الأقراص المخدرة

Jeudi 09 Mai 2019



باب نات

- تمكنت الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بنابل التابعة للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية يوم 08 ماي 2019 بجهة قربة من ضبط شخصين عمرهما (37 و44 سنة) من "ذوي السوابق العدلية " وحجزت لديهما 250 قرصا مخدرا ومبلغا ماليا قدره 2430 من دينار من عائدات الإتجار في المخدرات.ووفق بلاغ لوزارة الداخلية أذنت النيابة العمومية بنابل بالإحتفاظ بهما من أجل "مسك وإستهلاك وترويج مادة مخدرة".