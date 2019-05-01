مبادرة ''تونس أخرى'' تعلن عن شكل مشاركتها في الاستحقاقات الانتخابية القادمة

Mercredi 01 Mai 2019
باب نات - من المنتظر أن يتم الإعلان عن اطلاق مبادرة "تونس أخرى" ، ومشاركتها في الانتخابات المقبلة. وسيكون ذلك في ندوة صحفية تعقد يوم الخميس 2 ماي، لتقديم برنامج المشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة، بحضور منخرطيها والداعمين لهذه المبادرة من مختلف جهات الجمهورية.
وتضم مبادرة "تونس أخرى" مجموعة من الشخصيات الوطنية والكفاءات والإطارات العليا المستقلة المقيمة في تونس وخارجها من بينهم مختار زغدود طبيب مختص وسنية بن خميس مستشارة اتصال وعلاقات عامة بباريس وبشير بن عبد الله مهندش ومستشار دولي في المعلوماتية وفريال ماجول امرأة أعمال و لمين البوعزيزي باحث ومحمد ضياء بن عثمان محامي بالإضافة الى شخصيات اخرى سيتم الاعلان عنها في الابان.
وسيتم خلال هذا اللقاء الإعلان عن أهداف المبادرة وخوضها للانتخابات التشريعية في قائمات ائتلافية تجمع بين كفاءات مستقلة وأحزاب سياسية وشخصيات وطنية تلتقي حول مبادئها كما ستدعم مرشحا لها في الانتخابات الرئاسية.
وتهدف مبادرة "تونس أخرى" الى تعبئة الطاقات الوطنية المستقلة والمنخرطة في الاحزاب السياسية كما تهدف الى خلق ديناميكية وطنية للنجاح في الاستحقاقات القادمة.
وتضم مبادرة "تونس أخرى" مجموعة من الشخصيات الوطنية والكفاءات والإطارات العليا المستقلة المقيمة في تونس وخارجها من بينهم مختار زغدود طبيب مختص وسنية بن خميس مستشارة اتصال وعلاقات عامة بباريس وبشير بن عبد الله مهندش ومستشار دولي في المعلوماتية وفريال ماجول امرأة أعمال و لمين البوعزيزي باحث ومحمد ضياء بن عثمان محامي بالإضافة الى شخصيات اخرى سيتم الاعلان عنها في الابان.
وسيتم خلال هذا اللقاء الإعلان عن أهداف المبادرة وخوضها للانتخابات التشريعية في قائمات ائتلافية تجمع بين كفاءات مستقلة وأحزاب سياسية وشخصيات وطنية تلتقي حول مبادئها كما ستدعم مرشحا لها في الانتخابات الرئاسية.
وتهدف مبادرة "تونس أخرى" الى تعبئة الطاقات الوطنية المستقلة والمنخرطة في الاحزاب السياسية كما تهدف الى خلق ديناميكية وطنية للنجاح في الاستحقاقات القادمة.
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Par:MedTunisie (Tunisia )
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