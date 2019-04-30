انعقاد الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية التونسية المجرية ببودابست يومي 29 و 30 افريل 2019

Mardi 30 Avril 2019
باب نات - تراس كاتب الدولة للدبلوماسية الاقتصادية، حاتم الفرجاني الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية التونسية المجرية التي انعقدت ببودابست يومي 29 و30 أفريل 2019.
وتم وفق بلاغ لوزارة الخارجية, التأكيد خلال اشغال اللجنة على المستوى المتميز لعلاقات الصداقة والتعاون بين المجر وتونس، وتثمين التطور الحاصل في هذه العلاقات منذ الدورة السابقة للجنة الاقتصادية وخاصة من خلال تكثيف الاتصالات رفيعة المستوى واثراء الإطار القانوني وتوجيه التعاون إلى عدد من القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
كما تم وضع خارطة طريق للتعاون التونسي المجري خلال الفترة القادمة في عدد المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية والاجتماعية، وخاصة العمل على الارتقاء بالمبادلات التجارية وتشجيع الاستثمار وتطوير التدفق السياحي وتعزيز تبادل الخبرات والتكوين في عدد من المجالات ذات الأولوية.
وبهذه المناسبة، أمضي الطرفان على ثلاثة اتفاقيات للتعاون في مجالات التعليم والثقافة والتصرف في النفايات.
ومن اهم نتائج هذه اللجنة الاقتصادية المشتركة، الترفيع في حصة تونس من المنح الدراسية المجرية الي 200 منحة دراسة سنويا في مستويات الليسانس والماجستير والدكتوراه للسنوات 2020،2021و 2022 لفائدة الطلبة التونسيين الراغبين في مواصلة تعليمهم بالجامعات المجرية.
كما ترأس كاتب الدولة للدبلوماسية الاقتصادية منتدى الاعمال التونسي المجري الذي تم تنظيمه بالمناسبة، والذي حضره ممثلين عن هياكل الدعم في البلدين وعدد هام من ممثلي الشركات المجرية والتونسية. ومثّل المنتدى مناسبة للترويج للوجهة الاستثمارية والسياحية التونسية، فضلا عن تقديم عروض حول المزايا التاضلية لاقتصادي البلدين. واختتم المنتدى بلقاءات مهنية تفاعلية بين ممثلي الشركات التونسية والمجرية .
وتم وفق بلاغ لوزارة الخارجية, التأكيد خلال اشغال اللجنة على المستوى المتميز لعلاقات الصداقة والتعاون بين المجر وتونس، وتثمين التطور الحاصل في هذه العلاقات منذ الدورة السابقة للجنة الاقتصادية وخاصة من خلال تكثيف الاتصالات رفيعة المستوى واثراء الإطار القانوني وتوجيه التعاون إلى عدد من القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
كما تم وضع خارطة طريق للتعاون التونسي المجري خلال الفترة القادمة في عدد المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية والاجتماعية، وخاصة العمل على الارتقاء بالمبادلات التجارية وتشجيع الاستثمار وتطوير التدفق السياحي وتعزيز تبادل الخبرات والتكوين في عدد من المجالات ذات الأولوية.
وبهذه المناسبة، أمضي الطرفان على ثلاثة اتفاقيات للتعاون في مجالات التعليم والثقافة والتصرف في النفايات.
ومن اهم نتائج هذه اللجنة الاقتصادية المشتركة، الترفيع في حصة تونس من المنح الدراسية المجرية الي 200 منحة دراسة سنويا في مستويات الليسانس والماجستير والدكتوراه للسنوات 2020،2021و 2022 لفائدة الطلبة التونسيين الراغبين في مواصلة تعليمهم بالجامعات المجرية.
كما ترأس كاتب الدولة للدبلوماسية الاقتصادية منتدى الاعمال التونسي المجري الذي تم تنظيمه بالمناسبة، والذي حضره ممثلين عن هياكل الدعم في البلدين وعدد هام من ممثلي الشركات المجرية والتونسية. ومثّل المنتدى مناسبة للترويج للوجهة الاستثمارية والسياحية التونسية، فضلا عن تقديم عروض حول المزايا التاضلية لاقتصادي البلدين. واختتم المنتدى بلقاءات مهنية تفاعلية بين ممثلي الشركات التونسية والمجرية .
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