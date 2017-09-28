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رئيس الجمهورية يسلُم أوراق اعتماد أربعة سفراء جدد لتونس بالخارج

Jeudi 28 Septembre 2017
بــاب نــات - أشرف رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، اليوم الخميس بقصر قرطاج، على موكب تسليم أوراق اعتماد أربعة سفراء جدد لتونس بالخارج وهم:

- كريمة البرداوي: سفيرة فوق العادة ومفوّضة للجمهورية التونسية لدى جمهورية تشيكيا.
- محمد فيصل بن مصطفى: سفيرا فوق العادة ومفوّضا للجمهورية التونسية لدى جمهورية تركيا.

- زياد بوزويتة: سفيرا فوق العادة ومفوّضا للجمهورية التونسية لدى جمهورية مالطا.
- أحمد الشفرة: سفيرا فوق العادة ومفوّضا للجمهورية التونسية لدى الجمهورية الفدرالية الألمانية.

وتولى السفراء خلال الموكب الذي حضره وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي، أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية.


Publiأ© le:2017-09-28 11:43:28

  
  
  
  
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