رئيس الجمهورية يسلُم أوراق اعتماد أربعة سفراء جدد لتونس بالخارج
Jeudi 28 Septembre 2017
بــاب نــات - أشرف رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، اليوم الخميس بقصر قرطاج، على موكب تسليم أوراق اعتماد أربعة سفراء جدد لتونس بالخارج وهم:
- كريمة البرداوي: سفيرة فوق العادة ومفوّضة للجمهورية التونسية لدى جمهورية تشيكيا.
- محمد فيصل بن مصطفى: سفيرا فوق العادة ومفوّضا للجمهورية التونسية لدى جمهورية تركيا.
- زياد بوزويتة: سفيرا فوق العادة ومفوّضا للجمهورية التونسية لدى جمهورية مالطا.
- أحمد الشفرة: سفيرا فوق العادة ومفوّضا للجمهورية التونسية لدى الجمهورية الفدرالية الألمانية.
وتولى السفراء خلال الموكب الذي حضره وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي، أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية.
Publiأ© le:2017-09-28 11:43:28
- كريمة البرداوي: سفيرة فوق العادة ومفوّضة للجمهورية التونسية لدى جمهورية تشيكيا.
- محمد فيصل بن مصطفى: سفيرا فوق العادة ومفوّضا للجمهورية التونسية لدى جمهورية تركيا.
- زياد بوزويتة: سفيرا فوق العادة ومفوّضا للجمهورية التونسية لدى جمهورية مالطا.
- أحمد الشفرة: سفيرا فوق العادة ومفوّضا للجمهورية التونسية لدى الجمهورية الفدرالية الألمانية.
وتولى السفراء خلال الموكب الذي حضره وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي، أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية.
Publiأ© le:2017-09-28 11:43:28
cadre-9c167a0e5b1e856b67d9adb348a8653a-2017-09-28 11:43:28
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