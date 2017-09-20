اليوم: جلسة عامة لسد الشغور بهيئة الإنتخابات

Mercredi 20 Septembre 2017



بــاب نــات - تنعقد اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2017 جلسة عامة بمجلس نواب الشعب لسد الشغور بالهيئة العليا المستقلة للإنتخابات .



و ستخصص الجلسة الصباحية لسد الشغورات في مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فيما ستخصص الجلسة المسائية لانتخاب رئيس الهيئة.





و كان رئيس نواب الشعب محمد الناصر قد أعلن أمس الثلاثاء 19 سبتمبر 2017،ع عن توصل رؤساء الكتل البرلمانية الثماني الى توافق حول المترشحين في الاختصاصات المعنية بسد الشغور في مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (الاساتذة الجامعيين والقضاة الاداريين)



وكان البرلمان رفع مساء الثلاثاء الماضي (12 سبتمبر) الجلسة العامة المخصصة لاستكمال سد الشغور بالهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، بسبب عدم توفر النصاب القانوني (145 نائبا) وكذلك بسبب غياب التوافق حول مرشح وحيد لخطة قاض إداري.

يذكر أن مكتب مجلس نواب الشعب قرّر أمس الإثنين، عقد جلسة عامة، يوم غد الأربعاء 20 سبتمبر الجاري، "لسد الشغورات صلب الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات واستكمال الدورة البرلمانية الإستثنائية التي انعقدت الأسبوع الماضي ونصت على هذه النقطة".

كما يشار إلى أن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات قد ضمت ترشح امرأة واحدة في صنف قاضي إداري وهي نجلاء إبراهم.



Publié le:2017-09-20 10:48:55

