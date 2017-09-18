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Economie

غلق الطريقGP9 بين محول سيدي داود والطريق الجهوية رقم 23 السريعة السياحية حلق الوادي

Lundi 18 Septembre 2017
بــاب نــات - اعلنت الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بتونس عن غلق الطريق الوطنية عدد 09 في الجزء الممتد بين محول سيدي داود والطريق الجهوية رقم 23 السريعة السياحية حلق الوادي -قمرت في الاتجاهين، خلال الليلة الفاصلة بين الأربعاء 20 سبتمبر والخميس 21 سبتمبر 2017 من الساعة العاشرة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا.

وارجعت وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية في بلاغ لها الاثنين، غلق الطريق الى انجاز أشغال تركيز المنشأة الفولاذية للممر العلوي للمترجلين على مستوى منطقة سيدي داود.


وأفادت الوزارة انه يمكن لمستعملي هذه الطريق استعمال المسالك التالية :
- بالنسبة للمتجهين نحو المرسى : المرور عبر الطريق الوطنية عدد 10 فالطريق الجهوية عدد 23 ( بئر فتوحة ) ثم الرجوع إلى الوطنية عدد 09 .
- بالنسبة للمتجهين نحو تونس العاصمة : المرور عبر الطريق الجهوية رقم 23 ( على مستوى مفترق LE RELAIS ) فالطريق الوطنية عدد 10 ثم الرجوع إلى الطريق الوطنية عدد 09 .
ودعت الوزارة مستعملي الطريق الى توخي الحذر مع التخفيف في السرعة واحترام الإشارات المرورية المركزة للغرض.

Publié le:2017-09-18 18:03:31

  
  
  
  
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