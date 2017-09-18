غلق الطريقGP9 بين محول سيدي داود والطريق الجهوية رقم 23 السريعة السياحية حلق الوادي

وارجعت وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية في بلاغ لها الاثنين، غلق الطريق الى انجاز أشغال تركيز المنشأة الفولاذية للممر العلوي للمترجلين على مستوى منطقة سيدي داود.
وأفادت الوزارة انه يمكن لمستعملي هذه الطريق استعمال المسالك التالية :
- بالنسبة للمتجهين نحو المرسى : المرور عبر الطريق الوطنية عدد 10 فالطريق الجهوية عدد 23 ( بئر فتوحة ) ثم الرجوع إلى الوطنية عدد 09 .
- بالنسبة للمتجهين نحو تونس العاصمة : المرور عبر الطريق الجهوية رقم 23 ( على مستوى مفترق LE RELAIS ) فالطريق الوطنية عدد 10 ثم الرجوع إلى الطريق الوطنية عدد 09 .
ودعت الوزارة مستعملي الطريق الى توخي الحذر مع التخفيف في السرعة واحترام الإشارات المرورية المركزة للغرض.
Publié le:2017-09-18 18:03:31
Par:mandhouj (France )
Sur: رئيس هيئة الإنتخابات بالنيابة يقترح إجراء الإنتخابات البلدية يوم 25 مارس 2018 كحد أقصى