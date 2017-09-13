Radio Babnet Tunisie  On Air: Dhekra - Ah Ya Layale  
Politique

نواب المعارضة: تونس تعيش اليوم منعرجا خطيرا يهدف إلى إجهاض الثورة وإعادة المنظومة السابقة

Mercredi 13 Septembre 2017
بــاب نــات - أكد نواب المعارضة بمجلس نواب الشعب، خلال ندوة صحفية، تم عقدها بعد رفع الجلسة العامة بالبرلمان اليوم الأربعاء، " أن تونس تعيش منعرجا خطيرا أساسه الدوس على القانون والدستور، واستعمال منطق القوة لتمرير مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري والذي يهدف إلى إعادة إرساء المنظومة القديمة بكل معانيها ومكوناتها".

وقال رئيس كتلة الجبهة الشعبية أحمد الصديق،" إن ما يعبر عنه نواب الائتلاف الحاكم من خلال عدم انتظارهم للرأي الاستشاري الوجوبي للمجلس الأعلى للقضاء هو محاولة لاستعراض العضلات".


واعتبر الصديق " أن هناك العديد من مشاريع القوانين المستعجلة على غرار مشروع قانون الأراضي الفلاحية التى غير الرئيس المخلوع بن علي صبغتها واستولى عليها كبار المسؤولين في الدولة، لم تحظ بمثل هذا الحماس والاهتمام "، حسب تعبيره وأشار إلى "أن الكثير من كبار مسؤولي الدولة الذين يطالب الحزب الحاكم بالمصالحة معهم لديهم ملفات فساد أمام أنظار القضاء، أن الهدف من ذلك هو إعادة المنظومة السابقة برمتها بكل أسسها ودعائمها" ، مشددا على أن المعارضة لن تتوانى في مناهضة القانون بكل الوسائل المتاحة ومنها اللجوء إلى الطعون الدستورية.



من جهته قال رئيس الكتلة الديمقراطية سالم لبيض، " إن هنالك إجماع شعبي على أن مشروع قانون المصالحة هو قانون فاسد وتمريره تحت قبة مجلس نواب الشعب إساءة للبرلمان وللشعب التونسي".
وأكد لبيض "أن المسألة أعمق بكثير من قانون المصالحة إذ أنها تمس المسار الديمقراطي ومسار الثورة وأكثر من ذلك فهي تمس منظومة العيش المشترك بين التونسيين، وتهدف إلى تقسيمهم وهضم حقوق جانب كبير منهم والدوس على إرادة شعب بأكمله ثار يوم 14 جانفي على منظومة فاسدة"وفق قوله.

تجدر الإشارة الى أن ئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر رفع في حدود الساعة الثالثة بعد زوال اليوم الأربعاء، وللمرة الثانية ، الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري، وذلك بعد أن قام نواب من المعارضة بقطع سير الجلسة .
وطالب نواب المعارضة (الكتلة الديمقراطية وكتلة الجبهة الشعبية) منذ انطلاق الجلسة وفي أكثر من مناسبة بنقاط نظام للتعبير عن رفضهم تمرير مشروع القانون للتصويت قبل صدور الرأي الاستشاري للمجلس الأعلى للقضاء.
وقد تمكنوا من الحصول على موافقة لرفع الجلسة في مرة أولى ، بعد أن طلب رئيس كتلة الجبهة الشعبية أحمد الصديق ذلك استنادا الى أحكام النظام الداخلي.

وخلال العودة الى الجلسة العامة قام نواب المعارضة بترديد النشيد الوطني دون توقف وشعارات على غرار "أوفياء أوفياء لدماء الشهداء" و"لا تصالح مع الفساد"،خلال قراءة تقرير لجنة التشريع العام الخاص بمشروع القانون، مما أجبر رئيس المجلس الى رفع الجلسة لمدة ساعة من أجل التشاور، ثم استئنافها بعد ذلك.
وقد أثار مشروع قانون المصالحة في المجال الاداري (تغير اسمه بعد ان كان مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية) والذى أحالته رئاسة الجمهورية الى مجلس نواب الشعب، جدلا واسعا في تونس بين رافض ومساند له ، مما حال دون تمريره الى الجلسة العامة للمصادقة.

Publié le:2017-09-13 17:30:01

  
  
  
  
cadre-4b4c528ae9e83aa50f262a159ef3f18a-2017-09-13 17:30:01





5 de 5 commentaires pour l'article 147654

Ra7ala  ()  |Jeudi 14 Septembre 2017 à 11h 33m | Par           
الجبهة الشعبية تمثل المعارضة الفلكلورية في هذه الفترة وهي مساهم رئيسي في عودة النظام السابق بصورة أبشع بسنوات ضوئية عن ما كان عليه

BenMoussa  ()  |Mercredi 13 Septembre 2017 à 22h 57m |           
تونس تعيش منعرجا خطيرا يهدف إلى إجهاض الثورة منذ اعتصام باردو (اعتصام الروز بالفاكية) ونتيجته إعادة المنظومة السابقة كما نرى ذلك
فكفاية تدجيلا على الشعب وتباكيا على ثورة يسعون لتدميرها بحقدهم الاعمى

Essoltan  (France)  |Mercredi 13 Septembre 2017 à 22h 30m |           
Maître Ahmed Seddik à la mémoire COURTE . Il me semble qu'il était le Cerveau des comploteurs contre Mr. Marzouki pour " hisser " Mr. Kaid Essebssi à la présidence de la République . Donc cher Maître vous pouvez toujours crier au loup en étant son complice pour " étouffer " la Révolution , mais malheureusement pour vous " soldats d'El Jabbha " , la mayonnaise a bien pris et la Tunisie a juré sur la tête de " Sidi bel Hassen " qu'elle
écrasera toute ******* qui cherchera à lui faire du mal ...

Falfoul  (Tunisia)  |Mercredi 13 Septembre 2017 à 19h 41m |           
الإنتخابات القادمة سةف نضع النهضة و النداء في المزبلة ... ايها الأوغاد سوف نضعكم في قمامة التاريخ يا أحزاب الإرهاب و الفساد يا سماسرة ... الثورة سوف تسحقكم ... الثورة متواصلة

Machmoumelfol  (Tunisia)  |Mercredi 13 Septembre 2017 à 18h 26m | Par           
سالم لابيض ساله مرة احد الاعلاميين من تخير بين بورقيبة وببن المرزوقي.. فتردد ثم قال بورقيبة.....واليوم يحكي على خطر رجوع المنظومة القديمة....ناس ما تحشمش...تفوه



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13103,0

  • (14 sept)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 2,91116 DT        1$ =2,44546 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 sept)   788,3 MDT
  
Babnet
Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |147654 4141|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires