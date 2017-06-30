توننداكس يتجاوز عتبة 6000 الاف نقطة بداية معاملات الجمعة

Vendredi 30 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-30 11:46:37

- تجاوز المؤشر المرجعي لبورصة "توننداكس" بداية معاملات، الجمعة، عتبة 6000 الاف نقطة ليصل الى مستوى 6007،72 نقطة بعد ارتفاعه بنسبة 0،36 بالمائة وسط معاملات لم يتجاوز حجمها 0،485 مليون دينار (م د).وتميز أداء أسهم نيو بادي لاين خلال نفس الفترة من الحصة بتحقيقها أهم نسبة ارتفاع بلغت 3،01 بالمائة (6،150 دينار).وزادت أسعار أسهم بنك الأمان بنسبة 2،99 بالمائة (23،710 د) فيما ارتقت أسعار اسهم "أمي" للتأمين التعاوني بنسبة 2،94 بالمائة (8750 د).في المقابل تقلصت أسعار سرفيكوم بنسبة 2،73 بالمائة (7،460 د) وفقدت أسهم الصناعية العامة للمصافي 2،66 بالمائة من قيمتها (1،460 د) من جهتها تراجعت أسهم شركة النقل بواسطة الأنابيب بنسبة 2،40 بالمائة (8،100 د).