توننداكس يتجاوز عتبة 6000 الاف نقطة بداية معاملات الجمعة

وتميز أداء أسهم نيو بادي لاين خلال نفس الفترة من الحصة بتحقيقها أهم نسبة ارتفاع بلغت 3،01 بالمائة (6،150 دينار).
وزادت أسعار أسهم بنك الأمان بنسبة 2،99 بالمائة (23،710 د) فيما ارتقت أسعار اسهم "أمي" للتأمين التعاوني بنسبة 2،94 بالمائة (8750 د).
في المقابل تقلصت أسعار سرفيكوم بنسبة 2،73 بالمائة (7،460 د) وفقدت أسهم الصناعية العامة للمصافي 2،66 بالمائة من قيمتها (1،460 د) من جهتها تراجعت أسهم شركة النقل بواسطة الأنابيب بنسبة 2،40 بالمائة (8،100 د).
Publié le:2017-06-30 11:46:37
Par:hamedmeg (Tunisia )
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