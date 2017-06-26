Radio Babnet Tunisie  On Air: Abdelwahab - Ya Msafer Ouahdek  
Régions

رفع حوالي 9 الاف مخالفة اقتصاذية خلال شهر رمضان باريانة

Lundi 26 Juin 2017
بــاب نــات - تولت فرق المراقبة الاقتصادية باريانة خلال شهر رمضان رفع 879 مخالفة بعد القيام بنحو 6325 زيارة ميدانية لمختلف الاسواق البلدية والاسبوعية والمحلات التجارية ونقاط بيع المواد الاستهلاكية بالجملة والتفصيل بكافة المعتمديات حسب تقرير صادر عن الادارة الجهوية للتجارة باريانة.

وحسب نفس التقرير فقد شملت المخالفات الاخلالات المتعلقة بالفوترة والزيادة في الاسعار /432 مخالفة/وعدم اشهار الاسعار/275 مخالفة/والاخلالات المتعلقة بالوزن والجودة والاحتكار/141 مخالفة/ ومسك منتوجات مجهولة المصدر والاخلال بتراتيب الدعم والاشهار الكاذب /31 مخالفة/.
اما القطاعات التي شملتها المخالفات فهي الخضر والغلال والمواد الغذائية والدواجن والبيض والمقاهي والمخابز والمرطبات واللحوم الحمراء والاسماك والملابس .
من جهة اخرى تمكنت فرق المراقبة الاقتصادية باريانة من حجز 8010 لتر من المياه المعدنية و09ر3 طنا من العجين المرطبات التقليدية و1570 لترا من الحليب الطازج و499 كلغ من اللحوم والاسماك و422 لترا من الزيت النباتي المدعم و300 كلغ من الاجبان و674 لترا من العصير و450 قارورة سمن و169 كلغ من الغلال و50 كلغ من السكر.



Publié le:2017-06-26 11:51:00

cadre-230dcd0d7b79a676a2492674e6b24d58-2017-06-26 11:51:00
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 144544



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12610,5

  • (22 juin)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 2,76921 DT        1$ =2,46137 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 juin)   358,7 MDT
  

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |144544 134|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires