رفع حوالي 9 الاف مخالفة اقتصاذية خلال شهر رمضان باريانة

Lundi 26 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-26 11:51:00

- تولت فرق المراقبة الاقتصادية باريانة خلال شهر رمضان رفع 879 مخالفة بعد القيام بنحو 6325 زيارة ميدانية لمختلف الاسواق البلدية والاسبوعية والمحلات التجارية ونقاط بيع المواد الاستهلاكية بالجملة والتفصيل بكافة المعتمديات حسب تقرير صادر عن الادارة الجهوية للتجارة باريانة.وحسب نفس التقرير فقد شملت المخالفات الاخلالات المتعلقة بالفوترة والزيادة في الاسعار /432 مخالفة/وعدم اشهار الاسعار/275 مخالفة/والاخلالات المتعلقة بالوزن والجودة والاحتكار/141 مخالفة/ ومسك منتوجات مجهولة المصدر والاخلال بتراتيب الدعم والاشهار الكاذب /31 مخالفة/.اما القطاعات التي شملتها المخالفات فهي الخضر والغلال والمواد الغذائية والدواجن والبيض والمقاهي والمخابز والمرطبات واللحوم الحمراء والاسماك والملابس .من جهة اخرى تمكنت فرق المراقبة الاقتصادية باريانة من حجز 8010 لتر من المياه المعدنية و09ر3 طنا من العجين المرطبات التقليدية و1570 لترا من الحليب الطازج و499 كلغ من اللحوم والاسماك و422 لترا من الزيت النباتي المدعم و300 كلغ من الاجبان و674 لترا من العصير و450 قارورة سمن و169 كلغ من الغلال و50 كلغ من السكر.