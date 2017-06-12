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Economie

صندوق النقد الدولي يفرج عن القسط الثاني من القرض لفائدة تونس

Lundi 12 Juin 2017
بــاب نــات - وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي عشية يوم الاثنين 12 جوان 2017، على إثر اجتماعه على منح تونس القسط الثاني من القرض المخصص لها ويقدر هذا القسط بحوالي 900 مليون دينار.
كما وافق مجلس ادارة الصندوق على المساعدة لتنفيذ جملة من الاصلاحات التي التزمت بها الحكومة في المجال الاقتصادي والمالي والتنمية الجهوية.

و للتذكير، فقد كان من المتوقع أن يتم صرف القسط الثاني ، في إطار اتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي يتعلق بتسهيل الصندوق الممدد» المصادق عليه في ماي 2016 (يتم بمقتضاه إقراض تونس 2،9 مليار دولار)، منذ نوفمبر2016، إلا أن تأخر الإصلاحات في مجالي الوظيفة العمومية ونفقات الحكومة حال دون ذلك.

و اعتبرت وكالة الترقيم السيادي فيتش رايتنغ تجميد صندوق النقد الدولي للقسط الثاني من القرض بمثابة الأمر الذي من شأنه أن يغذي عدم الثقة في آفاق تمويل تونس..وهو ما دفع بالوكالة الى تخفيض تصنيف تونس من BB-» الى «B +» خلال شهر فيفري بسبب ضعف النمو الاقتصادي وسط ازدياد المخاطر الأمنية والآثار المالية العامة والخارجية.



Publié le:2017-06-12 23:43:41

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1 de 1 commentaires pour l'article 143998

Amir1  (Tunisia)  |Lundi 12 Juin 2017 à 23h 50m |           
فهل ستتواصل حملة الشاهد على الفساد أم أن الهدف تحقق؟



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