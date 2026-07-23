صعقة كهربائية تودي بحياة شاب داخل "مشرب" ببنزرت

شهد شاطئ الرمال التابع لمدينة منزل جميل من ولاية بنزرت، مساء أمس الأربعاء، حادثة أليمة أسفرت عن وفاة شاب يبلغ من العمر 29 سنة، إثر تعرضه لصعقة كهربائية قاتلة داخل مشرب بالمنطقة.وتعود تفاصيل الواقعة إلى دخول الضحية إلى المشرب بهدف قطع التيار الكهربائي عن إحدى الثلاجات تفادياً للأعطال الناجمة عن الانقطاعات المتكررة للكهرباء؛ غير أنه لم يكد يلمس المأخذ الكهربائي حتى تعرض لصعقة قوية أودت بحياته في عين المكان قبل تمكن الحاضرين من إسعافه.وفور الإشعار، تحركت الوحدات الأمنية وفريق الحماية المدنية إلى موقع الحادثة لمعاينة الجثة واتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما تولت النيابة العمومية فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الفاجعة وتحديد المسؤوليات، مع إحالة جثة الهالك إلى الطب الشرعي للتشريح.