قبلي: تزايد اعطاب مضخات الابار وتذبذب الدورة المائية بالواحات جراء الانقطاع المتكرر والفجئي للتيار الكهربائي

تضاعفت خلال الأيام الأخيرة الاعطاب المسجلة بمضخات الابار المخصصة لري المقاسم الفلاحية بعدد من واحات ولاية قبلي، بسبب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، ممّا تسبب في تباعد الدورة المائية واثقل كاهل الجمعيات المائية بمصاريف إضافية زادت في معاناة الفلاحين، وفق ما أكده رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بمعتمدية قبلي الشمالية حكيم مرابط صباح اليوم الخميس لصحفي "وات" .وأوضح المصدر ذاته ان الانقطاع المتكرر والمفاجئ للتيار الكهربائي جراء موجة الحر التي تشهدها البلاد، تسبّب في تسجيل عديد الاعطاب بمضخات الابار تمثل في احتراق داراتها الكهربائية، الامر الذي يقتضي اخراج المضخة من البئر ونقلها الى ولايات أخرى قصد إصلاحها وما يتطلبه ذلك من جهد ووقت ومصاريف اثقلت كاهل الجمعيات المائية التي تعاني من المديونية تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز.كما لفت مرابط الى ان الاعطاب في مضخات الابار تمثل خطرا على جودة صابة التمور باعتبار حساسية هذه الفترة من السنة التي تتطلب انتظامية في ري أشجار النخيل وهو ما لا يمكن تامينه بسبب الاعطاب التي أدت الى تباعد الدورة المائية ببعض الواحات او في اضطراب في هذه الدورة بواحات أخرى.وأكد المصدر ذاته ضرورة مراجعة العقد المبرم بين المجامع المائية والشركة التونسية للكهرباء والغاز لتحميل كل طرف مسؤوليته في الاخلالات المسجلة وإيجاد صيغة لتعويضها بشكل تكون فيه الجمعية مسؤولة عن كل تقصير في علاقة بالفلاحين، وايضا عن الاضرار التي قد تنجم عن عملية قطع الكهرباء بصورة فجئية وما يترتب عن ذلك من اعطاب في المضخات.وذكر مرابط بان عدد الجمعيات المائية بولاية قبلي يتجاوز 100 جمعية تعاني الكثير منها من المديونية تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز في ظل الاضرار المسجلة في بعض المواسم الفلاحية السابقة وما ترتب عنها من ديون لدى الفلاحين ممّا يتطلب الوقوف الى جانب هذه الجمعيات وإيجاد السبل الكفيلة بتطويرها نظرا لدورها الهام في المحافظة على قطاع التمور الذي يمثل ركيزة هامة في الاقتصاد الوطني.