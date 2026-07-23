JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 10:20 Tunis

قبلي: تزايد اعطاب مضخات الابار وتذبذب الدورة المائية بالواحات جراء الانقطاع المتكرر والفجئي للتيار الكهربائي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5f2c367f5f06f4.10445042_fehngqkiplmjo.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 23 Juillet 2026 - 10:13 قراءة: 1 د, 26 ث
      
تضاعفت خلال الأيام الأخيرة الاعطاب المسجلة بمضخات الابار المخصصة لري المقاسم الفلاحية بعدد من واحات ولاية قبلي، بسبب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، ممّا تسبب في تباعد الدورة المائية واثقل كاهل الجمعيات المائية بمصاريف إضافية زادت في معاناة الفلاحين، وفق ما أكده رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بمعتمدية قبلي الشمالية حكيم مرابط صباح اليوم الخميس لصحفي "وات" .
وأوضح المصدر ذاته ان الانقطاع المتكرر والمفاجئ للتيار الكهربائي جراء موجة الحر التي تشهدها البلاد، تسبّب في تسجيل عديد الاعطاب بمضخات الابار تمثل في احتراق داراتها الكهربائية، الامر الذي يقتضي اخراج المضخة من البئر ونقلها الى ولايات أخرى قصد إصلاحها وما يتطلبه ذلك من جهد ووقت ومصاريف اثقلت كاهل الجمعيات المائية التي تعاني من المديونية تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
كما لفت مرابط الى ان الاعطاب في مضخات الابار تمثل خطرا على جودة صابة التمور باعتبار حساسية هذه الفترة من السنة التي تتطلب انتظامية في ري أشجار النخيل وهو ما لا يمكن تامينه بسبب الاعطاب التي أدت الى تباعد الدورة المائية ببعض الواحات او في اضطراب في هذه الدورة بواحات أخرى.

وأكد المصدر ذاته ضرورة مراجعة العقد المبرم بين المجامع المائية والشركة التونسية للكهرباء والغاز لتحميل كل طرف مسؤوليته في الاخلالات المسجلة وإيجاد صيغة لتعويضها بشكل تكون فيه الجمعية مسؤولة عن كل تقصير في علاقة بالفلاحين، وايضا عن الاضرار التي قد تنجم عن عملية قطع الكهرباء بصورة فجئية وما يترتب عن ذلك من اعطاب في المضخات.
وذكر مرابط بان عدد الجمعيات المائية بولاية قبلي يتجاوز 100 جمعية تعاني الكثير منها من المديونية تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز في ظل الاضرار المسجلة في بعض المواسم الفلاحية السابقة وما ترتب عنها من ديون لدى الفلاحين ممّا يتطلب الوقوف الى جانب هذه الجمعيات وإيجاد السبل الكفيلة بتطويرها نظرا لدورها الهام في المحافظة على قطاع التمور الذي يمثل ركيزة هامة في الاقتصاد الوطني.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 333358

babnet

كل الأخبار...

10:20 - إطلاق منصة "فمّا ضو" لرصد انقطاع الكهرباء في تونس عبر تبليغات المواطنين
10:13 - قبلي: تزايد اعطاب مضخات الابار وتذبذب الدورة المائية بالواحات جراء الانقطاع المتكرر والفجئي للتيار الكهربائي
07:59 - بنزرت: جلب القسط الأول من الهيكل المعدني لجسر بنزرت الجديد نهاية شهر ديسمبر المقبل 2026
07:48 - احتفاء بالدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي: الأغنية التونسية... ذاكرة تتجدد بتصور جديد من إمضاء الأوركستر السمفوني التونسي
07:44 - ميسي ومبابي وهالاند يتصدرون التشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعبا في مونديال 2026 (فيفا)
07:35 - طقس... سماء مغشاة بسحب قليلة فمغيمة جزئيا على أغلب الجهات الخميس
06:50 - Tunisie: ce que le “One-click report” de l’EIU nous dit des 15 ans de non-choix économiques
06:44 - السماح لحرفاء"ستاغ" من القطاع السكني بتركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية
06:21 - الحرب الأمريكية الإيرانية: واشنطن تكثف ضرباتها وطهران تتوعد بإغلاق مضيق هرمز
06:09 - رئيس الجمهورية: قطع الماء والكهرباء ،والحرائق ظواهر غير عادية، والدّولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام كلّ من يسعى إلى التنكيل بالمواطنين وتأجيج الأوضاع
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 23 جويلية 2026 | 8 صفر 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:18
19:35
16:16
12:33
05:18
03:33
الرطــوبة:
% 25
Babnet
Babnet40°
36° Babnet
الــرياح:
2.85 كم/س
Babnet
Babnet29°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
40°-29
39°-28
38°-26
45°-28
33°-25
  • Avoirs en devises 23052,0
  • (22/07)
  • Jours d'importation 91
  • 1 € = 3,37300 DT
  • (22/07)
  • 1 $ = 2,95294 DT
  • Solde Compte du Trésor     (21/07)     651,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (21/07)   29348 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio