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إيقاف 5 أجانب بجهة "كرش الغابة" بالعمران وإحالتهم على القضاء بتهمة الدخول والإقامة غير الشرعيين

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Bookmark article    Publié le Jeudi 23 Juillet 2026 - 11:10 قراءة: 0 د, 39 ث
      
تمكنت فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بالعمران، أمس، من إلقاء القبض على خمسة أشخاص من جنسيات أجنبية، إثر مداهمة أمنية استهدفت مقر إقامتهم بجهة "كرش الغابة".

وتأتي هذه العملية إثر توفر معلومات لدى فرقة الشرطة العدلية تفيد بتواجد عدد من الرعايا الأجانب داخل أحد العقارات بالمنطقة، حيث كانوا يقيمون على خلاف الصيغ القانونية المعمول بها.


وبعد التنسيق مع النيابة العمومية، تحولت الوحدات الأمنية إلى المكان ونفذت مداهمة أسفرت عن إيقاف الأشخاص الخمسة والسيطرة عليهم.


وكشفت التحريات الأولية أن المشتبه بهم دخلوا التراب التونسي اجتيازا للحدود خلسة، إضافة إلى إقامتهم بصفة غير شرعية داخل البلاد.

وباستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بجميع الموقوفين وفتح محضر بحث من أجل "دخول التراب التونسي والإقامة غير الشرعية"، مع مواصلة الأبحاث للكشف عن أي امتدادات أو شبكات محتملة يشتبه في تورطها في تسهيل دخولهم وإقامتهم.
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