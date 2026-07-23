إيقاف 5 أجانب بجهة "كرش الغابة" بالعمران وإحالتهم على القضاء بتهمة الدخول والإقامة غير الشرعيين

تمكنت، أمس، من إلقاء القبض على، إثر مداهمة أمنية استهدفت مقر إقامتهم بجهةوتأتي هذه العملية إثر توفر معلومات لدى فرقة الشرطة العدلية تفيد بتواجد عدد من الرعايا الأجانب داخل أحد العقارات بالمنطقة، حيث كانوا يقيمون على خلاف الصيغ القانونية المعمول بها.وبعد التنسيق مع، تحولت الوحدات الأمنية إلى المكان ونفذت مداهمة أسفرت عن إيقاف الأشخاص الخمسة والسيطرة عليهم.وكشفت التحريات الأولية أن المشتبه بهم دخلوا التراب التونسي، إضافة إلى إقامتهم بصفة غير شرعية داخل البلاد.وباستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بجميع الموقوفين وفتح محضر بحث من أجل، مع مواصلة الأبحاث للكشف عن أي امتدادات أو شبكات محتملة يشتبه في تورطها في تسهيل دخولهم وإقامتهم.