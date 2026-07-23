عميد المهندسين: حذرنا منذ 2022 من العجز الطاقي.. والقرار في "الستاغ" لم يعد بيد المهندس

أكد عميد المهندسين التونسيين،، أن الأزمة التي تشهدها منظومة الكهرباء في تونس لم تكن مفاجئة، مشددا على أننبهت منذ سنوات إلى مخاطر العجز الطاقي وقدمت مقترحات عملية لتفاديه، لكنها لم تجد التفاعل المطلوب.وقال الغرسي، خلال استضافته في برنامج، إن المهندس التونسي أثبت كفاءته في كبرى المؤسسات داخل تونس وخارجها، إلا أن هذه الكفاءات لا تحظى بالمكانة التي تستحقها عند اتخاذ القرار، معتبرا أن، وفق تعبيره.وأضاف أن تهميش أهل الاختصاص كانت له انعكاسات مباشرة على قطاع الطاقة، قائلا:، مشيرا إلى أن الكفاءات الهندسية التونسية تدير مشاريع كبرى في عدد من الدول، من بينها الإمارات وكندا والسنغال ومصر، في حين لا يتم الاستفادة منها بالشكل المطلوب داخل تونس.وأوضح الغرسي أنبدأت منذ سنةفي دق ناقوس الخطر بشأن مستقبل قطاع الطاقة، ثم أعدت خلال سنةدراسة من نحوتضمنت تشخيصا شاملا للوضع الطاقي في تونس، إلى جانب جملة من الحلول والبرامج الكفيلة بتجنب الأزمة الحالية، مؤكدا أن هذه الدراسة تم رفعها إلى المجلس الوزاري، لكنها لم تلق المتابعة اللازمة.وفي تشخيصه للأزمة، أوضح عميد المهندسين أن تونس تعاني من، مرجعا ذلك إلى الاعتماد الكبير على الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء، مقابل التأخر في تطوير مشاريع الطاقات المتجددة، رغم وجود مشاريع وقوانين أعدها مهندسو "الستاغ" في هذا المجال.وأشار إلى أن البلاد تمتلك إمكانيات مهمة في، مبينا أن طاقة الرياح وحدها قادرة، وفق تقديره، على توفير ما بينمن احتياجات تونس من الكهرباء إذا تم استغلالها بالشكل الأمثل.كما تطرق الغرسي إلى واقع التزود بالغاز، موضحا أن تونس تستورد أكثر منمن احتياجاتها من الغاز من الجزائر، وأن التغيرات التي شهدتها الأسواق العالمية بعد الحرب الروسية الأوكرانية أثرت في التزويد، وهو ما ساهم، إلى جانب عوامل أخرى، في تعقيد الوضع الطاقي خلال الفترة الأخيرة.وفي المقابل، وجه عميد المهندسين تحية إلى مهندسي وفنيي الشركة التونسية للكهرباء والغاز، معتبرا أنهم يبذلون مجهودات كبيرة رغم الضغوط والانتقادات التي تعرضوا لها في الأيام الأخيرة، مؤكدا أنهم يستحقون التقدير لما يقدمونه من عمل للمحافظة على استمرارية المرفق العمومي.