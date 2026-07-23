إطلاق منصة "فمّا ضو" لرصد انقطاع الكهرباء في تونس عبر تبليغات المواطنين
أطلق مهندس البرمجيات ورائد الأعمال غازي قطاطة، أمس، منصة رقمية تشاركية تحمل اسم "فمّا ضو"، بهدف رصد وتتبع حالات انقطاع التيار الكهربائي في مختلف مناطق الجمهورية بشكل حيني، اعتمادًا على تبليغات المواطنين.
وأوضحت مسؤولة الاتصال بالمنصة، أماني المنصوري، في تصريح إذاعي، اليوم الخميس 23 جويلية 2026، أن المبادرة مجانية وجاءت استجابة لحاجة التونسيين إلى معلومات دقيقة ومحينة حول توفر الكهرباء في مناطقهم خلال فترات الانقطاع.
وأضافت أن المنصة تعتمد على العمل التشاركي، حيث لا يمكن للمستخدم إعادة التبليغ عن المنطقة نفسها إلا بعد مرور 10 دقائق، فيما تُحذف التبليغات آليًا بعد 45 دقيقة لضمان تحيين المعطيات، مع اعتماد مبدأ الأغلبية في التبليغات لتحديد حالة المنطقة.
وأكدت المنصوري أن المنصة لا تهدف إلى تعويض الهياكل الرسمية، وإنما إلى مساعدة المواطنين على تبادل المعلومات خلال فترات انقطاع الكهرباء، مشددة على أنها ليست مشروعًا تجاريًا ولا تتضمن إعلانات أو أهدافًا ربحية، بل تم تطويرها بتمويل شخصي في إطار مبادرة مواطنية لدعم التضامن المجتمعي.
كما أوضحت أن المنصة لا تطلب أي معطيات شخصية من المستخدمين، مثل الاسم أو رقم بطاقة التعريف أو البريد الإلكتروني، وذلك احترامًا لخصوصية المستعملين والتشريعات التونسية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية.
وأشارت إلى أن المنصة سجلت أكثر من 200 ألف تبليغ خلال يومها الأول، وهو ما يعكس، وفق قولها، حاجة المواطنين إلى هذا النوع من الخدمات التشاركية.
وأوضحت مسؤولة الاتصال بالمنصة، أماني المنصوري، في تصريح إذاعي، اليوم الخميس 23 جويلية 2026، أن المبادرة مجانية وجاءت استجابة لحاجة التونسيين إلى معلومات دقيقة ومحينة حول توفر الكهرباء في مناطقهم خلال فترات الانقطاع.
وأضافت أن المنصة تعتمد على العمل التشاركي، حيث لا يمكن للمستخدم إعادة التبليغ عن المنطقة نفسها إلا بعد مرور 10 دقائق، فيما تُحذف التبليغات آليًا بعد 45 دقيقة لضمان تحيين المعطيات، مع اعتماد مبدأ الأغلبية في التبليغات لتحديد حالة المنطقة.
وأكدت المنصوري أن المنصة لا تهدف إلى تعويض الهياكل الرسمية، وإنما إلى مساعدة المواطنين على تبادل المعلومات خلال فترات انقطاع الكهرباء، مشددة على أنها ليست مشروعًا تجاريًا ولا تتضمن إعلانات أو أهدافًا ربحية، بل تم تطويرها بتمويل شخصي في إطار مبادرة مواطنية لدعم التضامن المجتمعي.
كما أوضحت أن المنصة لا تطلب أي معطيات شخصية من المستخدمين، مثل الاسم أو رقم بطاقة التعريف أو البريد الإلكتروني، وذلك احترامًا لخصوصية المستعملين والتشريعات التونسية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية.
وأشارت إلى أن المنصة سجلت أكثر من 200 ألف تبليغ خلال يومها الأول، وهو ما يعكس، وفق قولها، حاجة المواطنين إلى هذا النوع من الخدمات التشاركية.
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