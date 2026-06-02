رفض الإفراج عن لاعب دولي سابق وتأجيل محاكمته في قضية هضم جانب موظف عمومي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6914445d3edc54.26337662_hpqilfengjokm.jpg>

قررت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس رفض مطلب الافراج المقدم في حق لاعب دولي سابق معروف في كرة القدم وتأخير محاكمته الى موعد لاحق خلال شهر جوان الجاري.



وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق لاعب دولي سابق معروف في كرة القدم ولعب لعدة مواسم بفريق كبير من العاصمة واحترف اللعب بأوروبا واحدى دول الخليج العربي، وذلك من أجل تهم تتعلق بهضم جانب موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفه على اثر خلاف مع أمنيّة الأسبوع الماضي.