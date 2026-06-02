فريانة تسجل أعلى كمية أمطار بـ40 ملم خلال 24 ساعة

سجلت محطة فريانة من ولاية القصرين أعلى كمية من الأمطار على المستوى الوطني خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حيث بلغت 40 مليمترا، وفق المعطيات الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي للفترة الممتدة من الساعة السابعة صباحا من يوم الإثنين إلى الساعة السابعة صباحا من يوم الثلاثاء.وأظهرت بيانات الرصد الجوي تهاطل كميات متفاوتة من الأمطار بعدد من ولايات الجمهورية، خاصة بالمناطق الغربية والوسطى، حيث سجلت ولاية القصرين بدورها كميات هامة شملت القصرين المدينة بـ14 ملم، وماجل بلعباس بـ10 ملم، وسبيطلة بـ8 ملم، وحيدرة بـ4 ملم، وتالة بـ2 ملم وفوسانة بـ1 ملم.وفي ولاية الكاف، بلغت الكميات المسجلة 8 ملم بتاجروين و3 ملم بمدينة الكاف، فيما سجلت ولاية سليانة 2 ملم بعين بوسعدية و1 ملم بالكريب.كما شهدت ولاية سيدي بوزيد نزول أمطار تراوحت بين 2 و8 ملم، حيث سجلت بئر الحفي 8 ملم، ومنزل بوزيان 7 ملم، وسبالة أولاد عسكر 5 ملم، وأولاد حفوز 5 ملم، وسيدي علي بن عون 2 ملم.وفي ولاية قفصة، تراوحت الكميات المسجلة بين 1 و7 ملم، حيث سجلت سيدي عيش 7 ملم، والشبيبة 6 ملم، وزنوش 5 ملم، والسند 4 ملم، فيما سجلت أم العرائس والمتلوي 2 ملم لكل منهما والرديف 1 ملم.أما بولاية المهدية، فقد بلغت كميات الأمطار 8 ملم بكل من السواسي وهبيرة، و5 ملم بشربان، و1 ملم بالجم، في حين سجلت ولاية سوسة 7 ملم بكندار.وشهدت ولاية صفاقس بدورها نزول أمطار بلغت 6 ملم بعقارب و1 ملم بكل من بئر علي بن خليفة والشعال، بينما سجلت ولاية القيروان 13 ملم بالوسلاتية، وولاية قابس 1 ملم بمدينة قابس.كما تميزت الفترة نفسها بتساقط البَرَد (التبروري) بمعتمديتي السواسي وشربان من ولاية المهدية، تزامنا مع التقلبات الجوية التي شهدتها عدة مناطق من البلاد خلال الساعات الأخيرة.وتأتي هذه الأمطار بعد أيام من النشاط الرعدي الذي شمل عددا من ولايات الوسط والغرب، وأسهم في جريان بعض الأودية وتحسن المخزون المائي بعدد من المناطق.