Babnet

سيدي بوزيد: وفاة اب وابنيه إثر اندلاع حريق داخل منزلهم بمنطقة الحمايدية

Publié le Mardi 02 Juin 2026 - 11:17
      
تسبب حريق اندلع في منزل بمنطقة الحمايدية من معتمدية سيدي بوزيد الغربية، فجر اليوم الثلاثاء، في وفاة اب (42 سنة) وابنيه (3 و5 سنوات) ونجا الابن الثالث بعد ان تم نقله الى المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد، حسب ما افاد به المدير الجهوي للصحة سالم الناصري صحفية "وات".

وتولت وحدات الحماية المدنية بسيدي بوزيد إطفاء الحريق ونقل المصابين الذين تعود أسباب وفاتهم مبدئيا الى الاختناق بالدخان، كما تولت الجهات الأمنية فتح بحث تحقيقي لمعرفة ملابسات الحادث.

