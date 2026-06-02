بطولة افريقيا للمبارزة (أبيدجان 2026): التونسية ياسمين السوسي تحرز برونزية سلاح الفلوري

أحرزت التونسية ياسمين السوسي الميدالية البرونزية في مسابقة سلاح الفلوري خلال فعاليات بطولة افريقيا للمبارزة التي تقام من 1 الى 5 جوان الجاري بمدينة ابيدجان الايفوارية.
وانهزمت السوسي في نصف نهائي المسابقة امام الايفوارية استيبان ايزابيل بنتيجة 9-15، بعد ان تأهلت الى المربع الذهبي مزيحة كلا من الجنوب افريقية ليزا لامبرت في ثمن النهائي (15-5) والجزائرية سنية زيبوج في ربع النهائي (15-6).
وكانت التونسية نور الاسلام مشارك خرجت في المسابقة ذاتها من الدور ثمن النهائي.

وتتواصل المشاركة التونسية في مسابقة سلاح السابر في صنف الأكابر عبر فارس الفرجاني اليوم الثلاثاء وفي صنف الكبريات عبر ياسمين دغفوس غدا الاربعاء.
ويقود المنتخب التونسي في مغامرته القارية المدربان الوطنيان صهيب السكراني (سابر) ويوسف ماضي (فلوري).
وتقتصر المشاركة التونسية على منافسات الفردي وعلى سلاحي السابر والفلوري دون المشاركة في مسابقات سلاح الايبي.

ر - طارق
 
