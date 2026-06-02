JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 10:51 Tunis

المركزي الهندي يبيع ذهبًا بقيمة 12 مليار دولار لتعزيز احتياطياته النقدية

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/goldenlingotsss.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 02 Juin 2026 - 10:43 قراءة: 1 د, 7 ث
      
كشف تقرير لوكالة "بلومبرغ" أن بنك الاحتياطي الهندي أجرى خلال أسبوعين من شهر ماي الماضي عمليات بيع لجزء من احتياطياته من الذهب بقيمة تقارب 12 مليار دولار، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأصول النقدية السائلة ودعم استقرار الأسواق المالية.

ونقلت الوكالة عن خبراء أن هذه العمليات جاءت في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط وما تسببت فيه من ضغوط على الأسواق العالمية وتدفقات رؤوس الأموال.


وبحسب التقديرات، أتاحت عملية بيع الذهب للبنك المركزي الهندي توفير أصول نقدية سائلة بقيمة تناهز 7.5 مليار دولار، ما ساعد على الحد من الضغوط التي تعرضت لها الروبية الهندية نتيجة خروج جزء من الاستثمارات الأجنبية من البلاد، كما دعم مستوى احتياطيات النقد الأجنبي.


ويرى محللون أن بنك الاحتياطي الهندي قد يواصل خلال الفترة المقبلة تعزيز احتياطياته النقدية إذا ما تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي واستعادت الأسواق الناشئة جزءا من تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط الخام.

وكان البنك المركزي الهندي قد أعلن في وقت سابق أن احتياطيات البلاد من الذهب تجاوزت 880 طنا متريا مع نهاية شهر مارس الماضي، مشيرا إلى أن نحو 77 بالمائة من هذه الكميات مخزنة داخل الهند، فيما يحتفظ بالجزء الأكبر من الذهب المخزن في الخارج لدى بنك إنجلترا وبنك التسويات الدولية في سويسرا.

وتعكس هذه الخطوة توجه عدد من البنوك المركزية حول العالم نحو إعادة هيكلة مكونات احتياطياتها بما يضمن قدرا أكبر من السيولة والمرونة في مواجهة التقلبات الاقتصادية والمالية العالمية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 330335

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 02 جوان 2026 | 16 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:22
19:35
16:08
12:24
05:01
03:12
الرطــوبة:
% 42
Babnet
Babnet34°
30° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-21
35°-22
30°-19
34°-21
32°-22
  • Avoirs en devises 25175,4
  • (01/06)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,39501 DT
  • (01/06)
  • 1 $ = 2,89900 DT
  • Solde Compte du Trésor     (29/05)     1639,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (29/05)   29712 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No