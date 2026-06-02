المركزي الهندي يبيع ذهبًا بقيمة 12 مليار دولار لتعزيز احتياطياته النقدية

كشف تقرير لوكالة "بلومبرغ" أن بنك الاحتياطي الهندي أجرى خلال أسبوعين من شهر ماي الماضي عمليات بيع لجزء من احتياطياته من الذهب بقيمة تقارب 12 مليار دولار، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأصول النقدية السائلة ودعم استقرار الأسواق المالية.ونقلت الوكالة عن خبراء أن هذه العمليات جاءت في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط وما تسببت فيه من ضغوط على الأسواق العالمية وتدفقات رؤوس الأموال.وبحسب التقديرات، أتاحت عملية بيع الذهب للبنك المركزي الهندي توفير أصول نقدية سائلة بقيمة تناهز 7.5 مليار دولار، ما ساعد على الحد من الضغوط التي تعرضت لها الروبية الهندية نتيجة خروج جزء من الاستثمارات الأجنبية من البلاد، كما دعم مستوى احتياطيات النقد الأجنبي.ويرى محللون أن بنك الاحتياطي الهندي قد يواصل خلال الفترة المقبلة تعزيز احتياطياته النقدية إذا ما تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي واستعادت الأسواق الناشئة جزءا من تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط الخام.وكان البنك المركزي الهندي قد أعلن في وقت سابق أن احتياطيات البلاد من الذهب تجاوزت 880 طنا متريا مع نهاية شهر مارس الماضي، مشيرا إلى أن نحو 77 بالمائة من هذه الكميات مخزنة داخل الهند، فيما يحتفظ بالجزء الأكبر من الذهب المخزن في الخارج لدى بنك إنجلترا وبنك التسويات الدولية في سويسرا.وتعكس هذه الخطوة توجه عدد من البنوك المركزية حول العالم نحو إعادة هيكلة مكونات احتياطياتها بما يضمن قدرا أكبر من السيولة والمرونة في مواجهة التقلبات الاقتصادية والمالية العالمية.