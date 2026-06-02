التونسية عزيزة صديق أول امرأة في العالم تنال اعتمادا دوليا كمدربة في مجال الطيران المدني

حققت التونسية عزيزة صديق، مديرة المركز الإقليمي للتدريب في أمن الطيران التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي بتونس، إنجازا دوليا بارزا إثر حصولها على شهادة اعتماد دولي في مجال الطيران المدني مسلمة من قبل المنظمة الأممية التابعة للأمم المتحدة، في إطار برنامج التدريب المتقدم الذي تشرف عليه المنظمة.وبنيلها هذه الشهادة، أصبحت عزيزة صديق "أول امرأة في العالم تتحصل على هذا الاعتماد الدولي كمدرّبة معتمدة دوليا في مجال الطيران المدني"، وفق معطيات أوردها بلاغ للمركز الإقليمي للتدريب في أمن الطيران لمنظمة الطيران المدني الدولي "الايكاو" بتونس، تلقت وكالة تونس إفريقيا للأنباء /وات/ نسخة منه.ومن شأن هذا الاعتماد الدولي أن يسهم في تعزيز إشعاع المركز الإقليمي للتدريب في أمن الطيران بتونس، ودعم مكانته كمركز مرجعي للتكوين والتأهيل في المنطقة، فضلا عن تعزيز حضور الخبرات التونسية داخل البرامج التدريبية التي تنظمها منظمة الطيران المدني الدولي.ويأتي هذا التتويج في سياق الجهود التي تبذلها المنظمة الدولية للارتقاء بمستوى الكفاءات العاملة في قطاع الطيران المدني وتطوير منظومات التدريب وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، بما يضمن تعزيز السلامة والأمن والكفاءة التشغيلية في هذا القطاع الحيوي.