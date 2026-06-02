JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 10:51 Tunis

التونسية عزيزة صديق أول امرأة في العالم تنال اعتمادا دوليا كمدربة في مجال الطيران المدني

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62fd4412611934.56542606_mieknpgojfqlh.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 02 Juin 2026 - 09:46 قراءة: 0 د, 51 ث
      
حققت التونسية عزيزة صديق، مديرة المركز الإقليمي للتدريب في أمن الطيران التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي بتونس، إنجازا دوليا بارزا إثر حصولها على شهادة اعتماد دولي في مجال الطيران المدني مسلمة من قبل المنظمة الأممية التابعة للأمم المتحدة، في إطار برنامج التدريب المتقدم الذي تشرف عليه المنظمة.

وبنيلها هذه الشهادة، أصبحت عزيزة صديق "أول امرأة في العالم تتحصل على هذا الاعتماد الدولي كمدرّبة معتمدة دوليا في مجال الطيران المدني"، وفق معطيات أوردها بلاغ للمركز الإقليمي للتدريب في أمن الطيران لمنظمة الطيران المدني الدولي "الايكاو" بتونس، تلقت وكالة تونس إفريقيا للأنباء /وات/ نسخة منه.


ومن شأن هذا الاعتماد الدولي أن يسهم في تعزيز إشعاع المركز الإقليمي للتدريب في أمن الطيران بتونس، ودعم مكانته كمركز مرجعي للتكوين والتأهيل في المنطقة، فضلا عن تعزيز حضور الخبرات التونسية داخل البرامج التدريبية التي تنظمها منظمة الطيران المدني الدولي.


ويأتي هذا التتويج في سياق الجهود التي تبذلها المنظمة الدولية للارتقاء بمستوى الكفاءات العاملة في قطاع الطيران المدني وتطوير منظومات التدريب وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، بما يضمن تعزيز السلامة والأمن والكفاءة التشغيلية في هذا القطاع الحيوي.

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 330331

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 02 جوان 2026 | 16 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:22
19:35
16:08
12:24
05:01
03:12
الرطــوبة:
% 42
Babnet
Babnet34°
30° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-21
35°-22
30°-19
34°-21
32°-22
  • Avoirs en devises 25175,4
  • (01/06)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,39501 DT
  • (01/06)
  • 1 $ = 2,89900 DT
  • Solde Compte du Trésor     (29/05)     1639,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (29/05)   29712 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No