JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 11:50 Tunis

البرلمان الليبي يؤكد رفضه القاطع لأي مشاريع توطين للأجانب أو تغيير ديمغرافي

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a1ea7d52c2649.93780622_fneompjklihqg.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 02 Juin 2026 - 10:51 قراءة: 1 د, 1 ث
      
أعلن مجلس النواب الليبي رفضه القاطع لأي مشاريع أو سياسات من شأنها أن تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى توطين الأجانب أو إحداث أي تغيير ديمغرافي يمس التركيبة السكانية للدولة.

وأكد المجلس في بيان أن سيادة الوطن والهوية الوطنية والحفاظ على النسيج الاجتماعي تمثل خطوطا حمراء لا تقبل المساومة.



وبشأن رفض التسكين والتوطين، أوضح المجلس أن موقفه يستند إلى أحكام القانون رقم (24) لسنة 2023 الخاص بمكافحة توطين الأجانب في ليبيا، مشددا على أن ليبيا لن تكون ساحة لتصدير الأزمات أو مخزنا لتداعيات السياسات الدولية والإقليمية على حساب مصالح شعبها وأمنه القومي.


وأكد مجلس النواب أن معالجة ملف الهجرة غير النظامية يجب أن تتم في إطار احترام السيادة الوطنية وتطبيق القوانين الليبية، بما يضمن حماية مصالح الدولة وعدم فرض أي ترتيبات تخالف الإرادة الوطنية أو تمس الهوية الليبية.

ودعا المجلس الجهات التنفيذية والإدارية والرقابية والأمنية إلى الالتزام الكامل بأحكام القانون والتصدي لأي إجراءات أو ترتيبات يمكن أن تُفسر على أنها تمهيد أو غطاء لمشاريع التسكين أو التوطين، مطالباً بإعطاء الأولوية لمعالجة قضايا المواطن الليبي، وفي مقدمتها توفير السكن وفرص العمل وتحسين الخدمات الأساسية.

وجدد المجلس تأكيده على أن وحدة ليبيا وسيادتها وأمنها القومي ليست محل تفاوض أو مساومة، وأن الحفاظ على الهوية الوطنية مسؤولية جماعية تقع على عاتق جميع مؤسسات الدولة والقوى الوطنية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 330336

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 02 جوان 2026 | 16 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:22
19:35
16:08
12:24
05:01
03:12
الرطــوبة:
% 31
Babnet
Babnet34°
33° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-21
35°-22
30°-19
34°-21
32°-22
  • Avoirs en devises 25175,4
  • (01/06)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,39501 DT
  • (01/06)
  • 1 $ = 2,89900 DT
  • Solde Compte du Trésor     (01/06)     1349,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (01/06)   29649 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No