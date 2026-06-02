ولاية سوسة : جلسة عمل لمتابعة البرنامج الرئاسي المتعلق بالكراء المملك لسنة 2027

Publié le Mardi 02 Juin 2026 - 11:48
      
انعقدت يوم الاثنين بمقر ولاية سوسة جلسة عمل لمتابعة البرنامج الرئاسي المتعلق بالكراء المملك لسنة 2027 ، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة الداعمة للفئات المحدودة ومتوسطة الدخل من خلال مساعدتها على الحصول على سكن لائق عبر آلية سكنية اجتماعية ميسرة
وتم خلال الجلسة متابعة مدى تقدم تنفيذ المشروعين المبرمجين بالجهة بكل من معتمدية سيدي عبد الحميد، ومعتمدية سوسة جوهرة، حيث أفادت المديرة العامة للشركة العقارية للبلاد التونسية أنه من المتوقع بداية الأشغال قبل موفى 2026
كما تم النظر فى مختلف الوضعيات العقارية المقترحة وإيجاد الحلول الكفيلة بتجاوز بعض الإشكاليات لضمان توفر الشروط والمعاييرالمعتمدة لحسن تنفيذ هذا البرنامج الوطني

وأكد والي الجهة،سفيان التنفوري على أهمية هذا البرنامج الذي يعتبر خطوة إيجابية لتحقيق العدالة والاستقرار الاجتماعي، وتوفير الحق في السكن اللائق للمواطنين
وشدد على ضرورة مواصلة العمل لاستكمال المراحل التحضيرية للمشاريع المبرمجة بالجهة و تفعيل آلية السكن الميسر، تكريسا لدور الدولة الاجتماعي
