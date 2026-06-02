المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتونس تعلن عن موعدي انطلاق حصاد القمح والشعير

أعلنت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتونس، في بلاغ وجهته مساء أمس الإثنين، لجميع الفلاحين المنتجين للحبوب، أن موسم حصاد الحبوب 2025/2026 بولاية تونس، ينطلق بداية من يوم 3 جوان الجاري بالنسبة الى زراعة الشعير، ويوم 8 من الشهر نفسه بالنسبة الى زراعة القمح الصلب والقمح اللين والتريتيكال.وأوضحت المندوبية الجهوية، أنه يمكن لفلاحي الجهة نقل صابة الحبوب الى مراكز تجميع الحبوب بالولايات المجاورة.كما أفادت، بأن قرار انطلاق موسم الحصاد 2025/2026، جاء في إطار متابعة موسم الزراعات الكبرى، وتبعا للزيارات الميدانية للقطع المخصصة لزراعة الحبوب بالجهة من قبل المصالح الفنية للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، حيث تم تسجيل نسب رطوبة الحبوب التالية:ـ الشعير 11 بالمائةـ القمح الصلب 11,8 بالمائةـ القمح اللين 12,7 بالمائةـ التريتيكال 13,4 بالمائة