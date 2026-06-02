JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 13:43 Tunis

المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتونس تعلن عن موعدي انطلاق حصاد القمح والشعير

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6227013b698552.37243414_moknhgiflepjq.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 02 Juin 2026 - 12:49 قراءة: 1 د, 3 ث
      
أعلنت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتونس، في بلاغ وجهته مساء أمس الإثنين، لجميع الفلاحين المنتجين للحبوب، أن موسم حصاد الحبوب 2025/2026 بولاية تونس، ينطلق بداية من يوم 3 جوان الجاري بالنسبة الى زراعة الشعير، ويوم 8 من الشهر نفسه بالنسبة الى زراعة القمح الصلب والقمح اللين والتريتيكال.

وأوضحت المندوبية الجهوية، أنه يمكن لفلاحي الجهة نقل صابة الحبوب الى مراكز تجميع الحبوب بالولايات المجاورة.


كما أفادت، بأن قرار انطلاق موسم الحصاد 2025/2026، جاء في إطار متابعة موسم الزراعات الكبرى، وتبعا للزيارات الميدانية للقطع المخصصة لزراعة الحبوب بالجهة من قبل المصالح الفنية للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، حيث تم تسجيل نسب رطوبة الحبوب التالية:
                ـ  الشعير 11 بالمائة

                ـ القمح الصلب 11,8 بالمائة
                ـ القمح اللين 12,7 بالمائة
                ـ التريتيكال 13,4 بالمائة
                                                                                                                   
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 330344

babnet

كل الأخبار...

13:43 - لجنة العلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب تعقد الخميس 4 جوان 2026 جلسة لمواصلة النظر في مقترح قانون المجلس الوطني للتونسين بالخارج
13:25 - أخصائي في علم النفس العصبي: الاستعداد الذهني لليلة الامتحان عنصر حاسم في تحسين الأداء
12:49 - المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتونس تعلن عن موعدي انطلاق حصاد القمح والشعير
12:46 - صبري اللموشي يثمن رغم الخسارة مكاسب الاختبار الودي أمام النمسا
12:44 - اثر الانتهاء من اعذار المتهمين... حجز قضية الجهاز السري لحركة النهضة للمفاوضة والتصريح بالحكم
11:50 - بطولة افريقيا للمبارزة (أبيدجان 2026): التونسية ياسمين السوسي تحرز برونزية سلاح الفلوري
11:48 - ولاية سوسة : جلسة عمل لمتابعة البرنامج الرئاسي المتعلق بالكراء المملك لسنة 2027
11:17 - سيدي بوزيد: وفاة اب وابنيه إثر اندلاع حريق داخل منزلهم بمنطقة الحمايدية
10:51 - البرلمان الليبي يؤكد رفضه القاطع لأي مشاريع توطين للأجانب أو تغيير ديمغرافي
10:43 - المركزي الهندي يبيع ذهبًا بقيمة 12 مليار دولار لتعزيز احتياطياته النقدية
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 02 جوان 2026 | 16 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:22
19:35
16:08
12:24
05:01
03:12
الرطــوبة:
% 31
Babnet
Babnet34°
33° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-21
35°-22
30°-19
34°-21
32°-22
  • Avoirs en devises 25175,4
  • (01/06)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,39501 DT
  • (01/06)
  • 1 $ = 2,89900 DT
  • Solde Compte du Trésor     (01/06)     1349,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (01/06)   29649 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No