لجنة العلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب تعقد الخميس 4 جوان 2026 جلسة لمواصلة النظر في مقترح قانون المجلس الوطني للتونسين بالخارج

تعقد لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب، يوم الخميس 4 جوان 2026، جلسة عمل بمقر البرلمان بباردو، انطلاقاًمن الساعة التاسعة والنصف صباحاً .ويتضمن جدول أعمال هذه الجلسة مواصلة النظر في مقترح القانون عدد 2024/064 المتعلق بالمجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج، فضلاً عن التداول بشأن الإجراءات الأخيرة التي أقرها المجلس الوزاري المضيق لفائدتهم.ويستهدف مقترح القانون الجديد تنقيح وتعديل القانون الأساسي عدد 68 لسنة 2016، وذلك لتجاوز العقبات الهيكلية التي عطلت تفعيل هذا الهيكل على أرض الواقع؛ حيث ترتكز المبادرة على إعادة هيكلة الجلسة العامة للمجلس واعتماد نظام الاقتراع على الأفراد كآلية تطوعية مباشرة تنبع من الجالية التونسية نفسها.كما يطرح المقترح إدماج آلية التصويت الإلكتروني لتيسير مشاركة المغتربين في اختيار ممثليهم، سعياً لتحويل المجلس إلى هيكل أفقي ينسق بين مختلف الوزارات المتداخلة، بما يسهم في توحيد السياسات الوطنيةالموجهة للتونسيين بالخارج، وتوفير إطار مرن لرعاية مصالحهم، واستقطاب الكفاءات المهاجرة وتعبئتها للاستثمار في التنمية الاقتصادية الوطنية.