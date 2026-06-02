إجراءات استثنائية لفائدة عدد من المترشحين



تراجع كذلك في عدد المترشحين لـ"السيزيام"



كشفت وزارة التربية عن تراجع عدد المترشحين لكل من امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقنيومناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجيةخلال دورة سنة، مقارنة بالدورة السابقة.وتنطلق الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني أيامالجاري، فيما تجرى الاختبارات الكتابية لمناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية أياموأظهرت المعطيات التي قدمتها وزارة التربية خلال ندوة صحفية خصصت للاستعداد للامتحانات الوطنية، أن عدد المترشحين لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام بلغ هذه السنة، مسجلا تراجعا بـمقارنة بسنةويمثل هذا العدد نحومن مجموع تلاميذ السنة التاسعة من التعليم الأساسي العام، البالغ عددهمكما بلغ عدد المترشحين لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي التقني، بتراجع قدرهمقارنة بالسنة الماضية، وهو ما يمثل حواليمن مجموع تلاميذ السنة التاسعة من التعليم الأساسي التقني، البالغ عددهموأفادت وزارة التربية بأنها اتخذت جملة منلفائدة عدد من المترشحين لامتحان، من بينها تمكينمن تضخيم الخط، وتوفير مواضيع الاختبارات بخطلفائدة مترشح واحد، إلى جانب إسنادلكل حصة اختبار لفائدةوبخصوص مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية، بلغ عدد المترشحين خلال دورةنحو، مسجلا تراجعا بـمقارنة بدورةويمثل هذا العددفقط من مجموع التلاميذ المرسمين بالسنة السادسة من التعليم الأساسي.ويتنافس المترشحون هذه السنة علىبالمؤسسات الإعدادية النموذجية بمختلف جهات البلاد.كما أقرت الوزارةلفائدة عدد من المترشحين للمناظرة، تمثلت في تمكينمن تضخيم الخط وإسنادلكل حصة اختبار لفائدةومن المنتظر الإعلان عن نتائج امتحان شهادة ختم التعليم الأساسييومالمقبل، فيما سيتم التصريح بنتائج مناظرةيومالمقبل.