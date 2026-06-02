تراجع عدد المترشحين لـ"النوفيام" و"السيزيام" خلال دورة 2026
كشفت وزارة التربية عن تراجع عدد المترشحين لكل من امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني "النوفيام" ومناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية "السيزيام" خلال دورة سنة 2026، مقارنة بالدورة السابقة.
وتنطلق الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني أيام 18 و19 و20 جوان الجاري، فيما تجرى الاختبارات الكتابية لمناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية أيام 22 و23 و24 جوان.
وأظهرت المعطيات التي قدمتها وزارة التربية خلال ندوة صحفية خصصت للاستعداد للامتحانات الوطنية، أن عدد المترشحين لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام بلغ هذه السنة 32 ألفا و4 مترشحين، مسجلا تراجعا بـ1163 مترشحا مقارنة بسنة 2025.
ويمثل هذا العدد نحو 18 بالمائة من مجموع تلاميذ السنة التاسعة من التعليم الأساسي العام، البالغ عددهم 175 ألفا و24 تلميذا.
كما بلغ عدد المترشحين لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي التقني 203 مترشحين، بتراجع قدره 106 مترشحين مقارنة بالسنة الماضية، وهو ما يمثل حوالي 4 بالمائة من مجموع تلاميذ السنة التاسعة من التعليم الأساسي التقني، البالغ عددهم 5381 تلميذا.
إجراءات استثنائية لفائدة عدد من المترشحينوأفادت وزارة التربية بأنها اتخذت جملة من الإجراءات الاستثنائية لفائدة عدد من المترشحين لامتحان "النوفيام"، من بينها تمكين 14 تلميذا من تضخيم الخط، وتوفير مواضيع الاختبارات بخط "البراي" لفائدة مترشح واحد، إلى جانب إسناد ثلث الوقت الإضافي لكل حصة اختبار لفائدة 67 مترشحا.
تراجع كذلك في عدد المترشحين لـ"السيزيام"وبخصوص مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية، بلغ عدد المترشحين خلال دورة 2026 نحو 62 ألفا و450 مترشحا، مسجلا تراجعا بـ1608 مترشحين مقارنة بدورة 2025.
ويمثل هذا العدد 29 بالمائة فقط من مجموع التلاميذ المرسمين بالسنة السادسة من التعليم الأساسي.
ويتنافس المترشحون هذه السنة على 3850 مقعدا بالمؤسسات الإعدادية النموذجية بمختلف جهات البلاد.
كما أقرت الوزارة إجراءات استثنائية لفائدة عدد من المترشحين للمناظرة، تمثلت في تمكين 14 مترشحا من تضخيم الخط وإسناد ثلث الوقت القانوني الإضافي لكل حصة اختبار لفائدة 67 مترشحا.
ومن المنتظر الإعلان عن نتائج امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي "النوفيام" يوم 6 جويلية المقبل، فيما سيتم التصريح بنتائج مناظرة "السيزيام" يوم 10 جويلية المقبل.
