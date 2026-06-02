وكالة احياء التراث والتنمية الثقافية تصدر"دليل المتاحف في تونس"

أصدرت، وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية، "دليل المتاحف في تونس"، وذلك بهدف التعريف بالمشهد المتحفي التونسي وإبراز ما تزخر به المتاحف من رصيد أثري وفني وحضاري يعكس ثراء التراث الوطني وتنوعه.

ويقدم الدليل، الذي صدر بإشراف وزارة الشؤون الثقافية وبدعم منها، مادة توثيقية موجهة إلى الباحثين والمهتمين بالتراث وعشاق التاريخ والسياحة الثقافية من خلال التعريف بأبرز المتاحف التونسية ومحتوياتها وخصوصياتها بما يتيح للزائر فرصة استكشاف مختلف مراحل التاريخ التونسي والحضارات التي تعاقبت على البلاد.


وأكدت، وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية، وفق ما ورد بصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أن هذا الإصدار يندرج ضمن جهودها الرامية، بالتعاون مع وزارة الشؤون الثقافية، إلى تثمين التراث الثقافي الوطني وتعزيز الإقبال على المتاحف باعتبارها فضاءات للمعرفة وحفظ الذاكرة الجماعية فضلا عن دعم السياحة الثقافية وتشجيع المواطنين والزوار على اكتشاف مكونات الهوية التونسية.


ويمثل "دليل المتاحف في تونس" أداة مرجعية للتعريف بالمؤسسات المتحفية المنتشرة بمختلف جهات البلاد حيث يساهم في تقريب المعلومة من الجمهور وتسهيل الاطلاع على الموروث الثقافي الذي تحتضنه هذه الفضاءات.
