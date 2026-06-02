نقابة الصحفيين : تأجيل النظر في قضية طلب حلّ جمعية "الخط" إلى جلسة 6 جويلية المقبل

قررت المحكمة الابتدائية بتونس ، أمس الاثنين، تأجيل النظر في القضية المتعلقة بطلب حلّ جمعية "الخط"، المشرفة على إدارة موقع "إنكفاضة"، إلى جلسة يوم 6 جويلية 2026، وفق ما أفادت به النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين .وأوضحت النقابة، في بيان نشرته اليوم، أن قرار التاجيل جاء لاستكمال تقديم الوثائق والمؤيدات المتعلقة بالملف، مؤكدة أهمية توفير الظروف الملائمة لعمل وسائل الإعلام المستقلة ومكونات المجتمع المدني، بما يضمن التعددية الإعلامية وممارسة العمل الصحفي في إطار القانون.كما دعت النقابة السلطات العمومية إلى احترام الضمانات الدستورية والالتزامات الدولية لتونس في مجال حرية التعبير والصحافة وتكوين الجمعيات، بما يضمن حق المواطنين في النفاذ إلى المعلومة.وجددت تضامنها مع الصحفيين والعاملين بموقع "إنكفاضة"، مؤكدة تمسكها بمبادئ حرية الصحافة واستقلالية وسائل الإعلام.تجدر الإشارة الى أن المحكمة الابتدائية بتونس شرعت منذ 11 ماي الماضي ، في النظر في طلب تقدّمت به رئاسة الحكومة يقضي بحلّ جمعية "الخط"، وفق ما أعلنت عنه الجمعية ، في بيان أصدرته يوم 21 أفريل 2026.ذكرى