جندوبة: تركيز 03 مراكز نجدة واسعاف بشواطئ طبرقة

ركّزت فرقة الحماية المدنية بطبرقة من ولاية جندوبة، بشواطئ المهاري وواجهة البحر وشاطئ الجزيرة، ثلاثة مراكز نجدة واسعاف في انتظار ان تستكمل بقية الشواطئ، وفق بلاغ صادر عن الإدارة الجهوية للحماية المدنية بالجهة.وحذّرت الإدارة الجهوية للحماية المدنية المصطافين، من السباحة في الأماكن غير المحروسة وخاصة الصخرية منها، ودعتهم الى التقيّد بتوجيهات السبّاحين المنقذين.واكدت الكاتبة العامة لبلدية عين الصبح الناظور بمعتمدية طبرقة من جهتها، جاهزية شاطئ بركوكش الذي يعدّ احد الشواطئ الجاذبة للسياح والمصطافينن لما يتميز به من موقع مطل على جهة طبرقة ومحاطا بالغابات خاصة بعد ان تم تعبيد الطريق الموصل اليه.كما تتواصل مجهودات تنظيف الشواطئ واستكمال تهيئتها بما يتلاءم وحاجة المصطافين.