كانت موجهة للتلاميذ :الإطاحة بعنصر خطير وبحوزته آلاف الأقراص المخدرة

تمكنت الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بسوسة، التابعة للإدارة الفرعية لفرق مكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية، ليلة البارحة، من إلقاء القبض على عنصر إجرامي مصنف "خطير جداً" وصادر في شأنه عدة مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة.وجاءت العملية إثر توفر معلومات استخباراتية دقيقة ومتابعة ميدانية مكثفة لتحركات المظنون فيه. وبعد التنسيق المحكم مع النيابة العمومية، داهمت القوات الأمنية مقر سكنى المتهم، حيث أبدت الجاهزية العالية للفرقة نجاعتها في السيطرة عليه دون خسائر.وأسفرت عملية التفتيش الدقيق للمحل عن حج 3200 قرص مخدر من أنواع مختلفة ومبالغ مالية متأتية من عائدات الترويج ،ووفقاً للأبحاث الأولية، فإن الموقوف كان يخطط لترويج هذه الشحنة الكبيرة من الأقراص المخدرة في صفوف الفئات الشبابية والتلاميذ بالجهة.بمراجعة النيابة العمومية بسوسة، أذنت بالاحتفاظ بـالمظنون فيه مباشرة ومباشرة قضية عدلية في شأنه من أجل "حيازة ومسك مادة مخدرة بنية الترويج"، مع مواصلة التحقيقات للكشف عن بقية أطراف الشبكة.