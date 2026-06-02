JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 15:19 Tunis

كانت موجهة للتلاميذ :الإطاحة بعنصر خطير وبحوزته آلاف الأقراص المخدرة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b5e9d9a60bb0.31833222_pfeokhginjlqm.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 02 Juin 2026 - 15:10 قراءة: 0 د, 43 ث
      
تمكنت الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بسوسة، التابعة للإدارة الفرعية لفرق مكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية، ليلة البارحة، من إلقاء القبض على عنصر إجرامي مصنف "خطير جداً" وصادر في شأنه عدة مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة.
وجاءت العملية إثر توفر معلومات استخباراتية دقيقة ومتابعة ميدانية مكثفة لتحركات المظنون فيه. وبعد التنسيق المحكم مع النيابة العمومية، داهمت القوات الأمنية مقر سكنى المتهم، حيث أبدت الجاهزية العالية للفرقة نجاعتها في السيطرة عليه دون خسائر.
وأسفرت عملية التفتيش الدقيق للمحل عن حج 3200 قرص مخدر من أنواع مختلفة ومبالغ مالية متأتية من عائدات الترويج ،ووفقاً للأبحاث الأولية، فإن الموقوف كان يخطط لترويج هذه الشحنة الكبيرة من الأقراص المخدرة في صفوف الفئات الشبابية والتلاميذ بالجهة.


بمراجعة النيابة العمومية بسوسة، أذنت بالاحتفاظ بـالمظنون فيه مباشرة ومباشرة قضية عدلية في شأنه من أجل "حيازة ومسك مادة مخدرة بنية الترويج"، مع مواصلة التحقيقات للكشف عن بقية أطراف الشبكة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 330354

babnet

كل الأخبار...

15:19 - أريانة: المجلس المحلي يعاين تدهور وضعية منتزه النحلي ويطالب بصيانته وتعزيز استغلاله الثقافي والترفيهي
15:12 - كلية الطب بتونس تحتضن يوما دراسيا حول رهانات التواصل الشامل والنفاذ إلى المعرفة بواسطة التكنولوجيات الحديثة
15:10 - كانت موجهة للتلاميذ :الإطاحة بعنصر خطير وبحوزته آلاف الأقراص المخدرة
14:58 - تراجع عدد المترشحين لـ"النوفيام" و"السيزيام" خلال دورة 2026
14:50 - نقابة الصحفيين : تأجيل النظر في قضية طلب حلّ جمعية "الخط" إلى جلسة 6 جويلية المقبل
14:47 - محكمة الاستئناف بتونس تحجز ملف قضية جمعية "منامتي" للنظر في مطالب الإفراج
14:32 - إضراب عام في قطاع البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين أيام 23 و24 و25 جوان الجاري
13:43 - لجنة العلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب تعقد الخميس 4 جوان 2026 جلسة لمواصلة النظر في مقترح قانون المجلس الوطني للتونسين بالخارج
13:25 - أخصائي في علم النفس العصبي: الاستعداد الذهني لليلة الامتحان عنصر حاسم في تحسين الأداء
12:49 - المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتونس تعلن عن موعدي انطلاق حصاد القمح والشعير
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 02 جوان 2026 | 16 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:22
19:35
16:08
12:24
05:01
03:12
الرطــوبة:
% 33
Babnet
Babnet34°
34° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-21
35°-22
30°-19
33°-20
33°-22
  • Avoirs en devises 25175,4
  • (01/06)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,39501 DT
  • (01/06)
  • 1 $ = 2,89900 DT
  • Solde Compte du Trésor     (01/06)     1349,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (01/06)   29649 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No