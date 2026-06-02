كلية الطب بتونس تحتضن يوما دراسيا حول رهانات التواصل الشامل والنفاذ إلى المعرفة بواسطة التكنولوجيات الحديثة

Publié le Mardi 02 Juin 2026 - 15:12
      
تحتضن، كلية الطب بتونس، يوما دراسيا متعدد الاختصاصات تحت عنوان "التواصل والنفاذ إلى المعرفة بواسطة التكنولوجيات الحديثة: رهانات التواصل الشامل وتطبيقاته"، بمشاركة باحثين وأكاديميين ومهنيين من مختلف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك يوم 20 جوان 2026.

ويهدف هذا اللقاء العلمي إلى استكشاف التحولات التي أحدثتها تكنولوجيات المعلومات والاتصال في أنماط التواصل الإنساني وسبل إنتاج المعرفة ونشرها وتداولها فضلا عن بحث دورها في تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص وضمان حق الجميع في النفاذ إلى المعلومة والموارد المعرفية.


ويتضمن برنامج الملتقى ثلاثة محاور تتمثل في التكنولوجيا والتواصل ووسائل النفاذ إلى المعرفة والتكنولوجيا وأثرها في حياة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية إلى جانب التكنولوجيا في مجالات الطب والرعاية الصحية من حيث التشخيص والعلاج والتقييم.


وسيحظى المجال الصحي بحيز هام من النقاش من خلال التطرق إلى التطورات التي أتاحتها التكنولوجيات الحديثة في مجالات التشخيص والعلاج والمتابعة الطبية عن بعد وما وفرته من حلول مبتكرة لتقريب الخدمات الصحية وتحسين التواصل بين مختلف المتدخلين في المنظومة الصحية.

وسيكون اليوم الدراسي مناسبة للحوار وتبادل الخبرات بين المختصين والفاعلين في مجالات التكنولوجيا والاتصال والصحة والعلوم الإنسانية والاجتماعية من أجل استعراض الإمكانات التي تتيحها التقنيات الرقمية الحديثة لبناء مجتمع أكثر شمولية وقدرة على تجاوز الحواجز الجغرافية والاجتماعية والمهنية.

ويندرج هذا اليوم الدراسي ضمن مقاربة علمية تسعى إلى استشراف آفاق التواصل الدامج في العصر الرقمي ومناقشة سبل توظيف التكنولوجيا لخدمة الإنسان وتعزيز فرص النفاذ إلى المعرفة بما يسهم في بناء مجتمعات أكثر عدالة وانفتاحا.
الثلاثاء 02 جوان 2026 | 16 ذو الحجة 1447
