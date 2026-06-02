محكمة الاستئناف بتونس تحجز ملف قضية جمعية "منامتي" للنظر في مطالب الإفراج

قررت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس حجز ملف القضية المتعلقة بجمعية " منامتي " اثر الجلسة للنظر في مطالب الافراج وتحديد موعد الجلسة القادمة.



وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت بسجن رئيسة جمعية منامتي سعدية مصباح مدة ثمانية أعوام مع خطية مالية تجاوزت 100 ألف دينارا، والحكم بسجن باقي أعضاء الجمعية سواءا كانوا محالين بحالة ايقاف أو سراح.